Los caminos que podría seguir una federación en crisis

La situación legal del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, ha comenzado a complicarse con el pedido de prisión preventiva, por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo. Recién en diciembre será posible saber si el pedido del fiscal Juan Carrasco, quien investiga el caso de Los Wachiturros de Tumán, prospera o no, pero de todos modos es importante analizar las situaciones que podrían darse en la FPF para las próximas semanas.

De momento, Edwin Oviedo se mantiene en sus funciones como presidente de la FPF y, según los plazos que se siguen en la elaboración de los nuevos estatutos de la federación, se mantendría en el cargo hasta finales del 2019. Para ese tiempo están programadas las próximas elecciones en la Videna, según el dictado de la Ley de Fortalecimiento, que podría ser modificada la próxima semana en una segunda votación del Congreso y ser promulgada por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, la posibilidad de que se acepte la prisión preventiva para Edwin Oviedo existe y será evaluada en el próximo mes. En caso de que el dirigente pierda su libertad, quien asumiría de manera inmediata la presidencia de la FPF sería el vicepresidente con más antigüedad: Franklin Chuquizuta.

—¿Comisión Normalizadora?—

En varias ocasiones se ha intentado comparar la situación peruana con lo que pasa en la Asociación de Fútbol Uruguayo. En el país charrúa se ha creado la Comisión Normalizadora FIFA porque se intentó convocar elecciones con estatutos no aprobados en Zúrich. Ese escenario no existe en el Perú, aunque se podría dar la figura de que, con Edwin Oviedo fuera del cargo, los actores del fútbol (ADFP, Agremiados, etc.) pidan elecciones y la FIFA disponga una comisión para adecuar los estatutos antes de convocarse cualquier votación.

La otra posibilidad es que si se aplica la prisión preventiva a Oviedo –quien ha sido involucrado en el homicidio de dos dirigentes azucareros– y todo el directorio de la FPF renuncia en paralelo, recién allí podría también darse una figura de Comisión Normalizadora FIFA.

Falta un mes aproximadamente para que se decida el destino judicial de Edwin Oviedo. Que el fútbol no pierda estabilidad ante esta crisis de poder.