La selección peruana disputará su último partido del año este domingo 21 de diciembre, cuando enfrente a Bolivia en un encuentro amistoso que servirá como cierre de temporada para ambos equipos. El compromiso promete ser una buena oportunidad para que los hinchas vuelvan a ver al equipo nacional en acción.

El partido se jugará en el Nuevo Estadio Félix Castillo Tardío y está programado para las 3:30 p. m. La organización espera una importante asistencia del público, en un duelo pensado para disfrutar en familia y apoyar a la Blanquirroja en su despedida del 2025.

Como incentivo especial, este viernes habrá un 50 % de descuento en las entradas para las tribunas Norte, Sur y Oriente, al tratarse del último encuentro del año. Esta promoción busca facilitar el acceso de los aficionados y asegurar un buen marco en las tribunas.

Las entradas pueden adquirirse a través de las plataformas Joinnus y Yape, además de la boletería de la tribuna Sur del mismo estadio. Se invita a todos los hinchas a no perderse este amistoso y a alentar a la selección peruana en su cierre anual.