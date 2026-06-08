La selección peruana recibió un golpe demasiado temprano en Puebla. Apenas transcurrían dos minutos del amistoso internacional ante España cuando Mikel Oyarzabal aprovechó el arranque intenso del cuadro europeo y abrió el marcador para la vigente campeona europea. El delantero español no tardó en mostrar por qué es una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La acción tomó por sorpresa a la Bicolor. España salió con presión alta y con la intención de imponer condiciones desde el pitazo inicial, algo que encontró rápida recompensa. Oyarzabal apareció con determinación en los metros finales y sacó un remate potente para vencer la resistencia peruana, silenciando por unos segundos a los hinchas nacionales presentes en el Estadio Cuauhtémoc.

¡Goooooool! En los primeros minutos del partido, España da un golpe de autoridad y se adelanta en el marcador. ⚽🇪🇸



⏱️ 5’ PT | ESP 🇪🇸 [1] - 0 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



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El inicio del encuentro dejó una señal clara: la selección española salió decidida a resolver rápido su última prueba antes del Mundial 2026. Perú, por su parte, quedó obligado a reaccionar desde muy temprano, en un escenario complicado y frente a una de las selecciones candidatas a pelear por el título en el Mundial 2026.