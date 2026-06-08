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Oyarzabal anotó el 1-0 de España ante Perú en amistoso. (Foto: Captura)
Oyarzabal anotó el 1-0 de España ante Perú en amistoso. (Foto: Captura)
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La selección peruana recibió un golpe demasiado temprano en Puebla. Apenas transcurrían dos minutos del amistoso internacional ante España cuando Mikel Oyarzabal aprovechó el arranque intenso del cuadro europeo y abrió el marcador para la vigente campeona europea. El delantero español no tardó en mostrar por qué es una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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