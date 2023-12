El campeón del mundo con Argentina y panelista de ESPN, Óscar Ruggeri, no dudó ni un momento cuando fue consultado sobre a quién recomendaría como nuevo entrenador de la selección peruana, ante la inminente salida de Juan Reynoso.

El diálogo con el programa de YouTube ‘Sin Cassette’, dejó en claro su postura y hasta dio las razones de su respuesta.

“Si los peruanos me llamaran y me dijeran: Vamos a Argentina a buscar un entrenador, ¿a quién nos recomiendas? Yo les diría, vayan a buscar a Milito. (¿Por qué?) Porque tiene todas las condiciones de ser un entrenador de la p*t* mar*”, de lo mejor que les puede pasar, dijo Ruggeri.

“Tiene seriedad, trabaja bien, no tiene compromisos con nada, con nadie, vivió de todo, y lo dirigió Guardiola. No tengas duda que me reúno con Milito y le insisto hasta que me diga que sí, agregó, enumerando sus razones.

La Federación Peruana de Fútbol se encuentra en los trámites finales para finalizar el vínculo contractual con el entrenador Juan Reynoso, que tuvo malos números al mando de la blanquirroja.

El principal candidato para reemplazarlo es el estratega uruguayo Jorge Fossati, vigente campeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes.