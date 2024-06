Perú debutó en la Copa América 2024 con un empate 0-0 con Chile en el AT&T Stadium. Un gran trabajo defensivo se visualizó en el cuadro dirigido por Jorge Fossati. Carlos Zambrano, el estandarte de la zaga, fue destacado como uno de los mejores del encuentro. Así lo hizo ver Paolo Guerrero, quien no dudó en elogiarlo.

“Siempre lo he dicho, mis respetos hacia él. Con 40 años mantener esas ganas de seguir jugando y ese liderazgo hay que valorarlo. Justo hablando de la gente que nos mata a todos, no saben que sacrificio que hacemos. Estamos aquí para defender el país. Las ganas que se ponen en el campo no se negocian”, indicó el ‘Kaiser’

“Lo vi crecer desde muy chico y hoy es uno de los líderes de este grupo. Me da gusto que este defendiendo nuestra patria. Nos vamos con esas ganas de hacer un gol. El equipo controló a Chile en todo momento. Tenemos que prepararnos para el próximo partido”, finalizó Guerrero.

Recordemos que Perú quedó ubicado en el Grupo A de la Copa América 2024, junto a Argentina, Chile y Canadá. Hizo su debut en certamen ante ‘La Roja’ que dirige Ricardo Gareca, el viernes 21 de junio.

El segundo encuentro será ante los norteamericanos (25 de junio), quienes lograron poner en aprietos a la ‘Albiceleste’.

Por último, cerraremos la fase de grupos el 29 de junio ante Argentina, actual campeona del mundo y principal favorita para repetir el título.