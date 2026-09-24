La Selección Peruana enfrentará este sábado 26 de septiembre a Estados Unidos desde las 3:30 p. m., en Orlando, afrontando su quinto partido bajo la conducción técnica de Mano Menezes.

El técnico brasileño utilizará este amistoso para continuar evaluando alternativas y consolidar una propuesta, después de sus anteriores compromisos internacionales frente a Senegal, Honduras, Haití y España.

El encuentro abrirá una gira que también contempla enfrentamientos contra México, Canadá y Colombia. Menezes buscará observar nuevos perfiles y definir opciones para próximos desafíos internacionales.

La convocatoria reúne 26 futbolistas, combinando referentes como Pedro Gallese, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula con jóvenes alternativas como Piero Magallanes, Oliver Sonne y Rodrigo Vilca.

Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, también atraviesa un proceso de renovación pensando en sus siguientes objetivos. El entrenador convocó 28 jugadores, incluyendo doce posibles debutantes con la selección absoluta.

Así, Perú y Estados Unidos medirán sus procesos de construcción en Orlando. Para Menezes, será el inicio de una serie de cuatro partidos destinada a ampliar su evaluación del plantel.

En la previa del encuentro, la casa de apuestas deportivas online Betsafe revela quiénes son los posibles goleadores. Entre las opciones están Gianluca Lapadula y Alex Valera con una cuota de 2.30, mientras que Adrián Ugarriza tiene 2.40. Estas alternativas reflejan las expectativas alrededor de los delanteros peruanos que podrían encontrar el camino al gol ante Estados Unidos.