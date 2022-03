Conforme a los criterios de Saber más

Uno muerde, el otro abraza. Pero ninguno ha dejado de codiciar el gol. Menos ahora en instancias finales, cuando sus países urgen de su artillería. Gianluca Lapadula y Luis Suárez no la están pasando nada bien en sus clubes. El ‘Pistolero’ ha pasado a ser un actor de reparto en el Atlético de Madrid. No jugó un solo minuto en la serie ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, y en la Liga Simeone se fija en él solo cuando Joao Félix o Griezmann se resfrían.

La última vez que Suárez fue titular en el elenco ‘Colchonero’ fue el 19 de febrero en el triunfo por 3-0 ante el Osasuna en Pamplona. Aquella vez anotó el segundo. Desde entonces ha jugado ‘puchitos’. Veinte minutos ante el Celta de Vigo, siete minutos ante el Real Betis y media hora ante Rayo Vallecano el último sábado. Qué lejos parece estar la temporada 2020-2021 cuando se coronó campeón, con 21 goles. Y más lejos todavía cuando integró la MSN (Messi-Suárez-Neymar) en el Barza. Sus 35 años ya le pesan.

Lapadula, ese delantero que nos cayó del cielo cuando las rodillas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán empezaron a fallar, nos dio alivio el sábado, cuando sumó treinta minutos ante el Frosinone después de perderse un partido por un esguince en el tobillo. Su presencia indica que la lesión no fue tan seria, pero evidentemente el ‘Bambino’ no está en su plenitud. Hace un mes, cuando Suárez dejó de ser titular, Lapadula reapareció en el Benevento tras una telenovela con su entrenador Fabio Caserta que lo congeló durante dos meses.

Fueron meses en los que Benevento perdió piso en la serie B. El efecto Lapadula le llaman. Capaz de destituir presidentes y de aleccionar a entrenadores inflexibles. Si bien es cierto el ítalo-peruano ha ganado minutos ante el Como (25′), Perugia (38′), Cremonese (34′), Crotone (87′) y Frosinone (30′), la cruda verdad es que no ha vuelto a convertir. No lo hace desde el 10 de diciembre cuando le acestó un doblete al Ternana.

Más allá de su actualidad, Suárez y Lapadula continúan siendo los estandartes de sus selecciones. Con sus dos goles ante Venezuela y Paraguay en la penúltima fecha doble, el uruguayo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Clasificatorias Sudamericanas, con 28 goles. Diego Alonso lo mantendría este jueves ante Perú en el Centenario a pesar de que Darwin Núñez reclama un lugar por su alta producción en el Benfica. La gran duda es si lo acompañará Núñez o Edinson Cavani, otro legendario que apenas juega en el Manchester United.

Lapadula no es un goleador típico. Como Suárez, es un especialista en picar al espacio. Pero cuando no anota, asiste. Y si no asiste, incomoda. El detalle es que no ha podido operarse del tabique y su máscara es una invitación al codazo uruguayo. Como ha dicho Guillermo La Rosa, otro ‘9′ implacable: a Lapadula le lloverán codazos en el Centenario. Pero aun así, es indispensable en el once de Ricardo Gareca. Ni el coraje de Valera, y mucho menos el entusiasmo de Ormeño pueden comparársele. Suárez y Lapadula, dos serial killers con pocos minutos, pero con el instinto intacto.

