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Jairo Vélez tras la derrota ante España: “Hay que prepararnos para las Eliminatorias”. (Foto: FPF)
Jairo Vélez tras la derrota ante España: “Hay que prepararnos para las Eliminatorias”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Jairo Vélez, futbolista de la selección peruana, dejó sus sensaciones tras el amistoso frente a España y valoró la experiencia de enfrentar a una de los equipos más fuertes del mundo. El volante reconoció que el grupo esperaba un resultado diferente, aunque destacó la importancia de seguir creciendo dentro del proceso que atraviesa el equipo. Además, se mostró satisfecho por su rendimiento personal y valoró este tipo de encuentros que sirven como preparación clave pensando en las próximas Eliminatorias.

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