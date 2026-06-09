Jairo Vélez, futbolista de la selección peruana, dejó sus sensaciones tras el amistoso frente a España y valoró la experiencia de enfrentar a una de los equipos más fuertes del mundo. El volante reconoció que el grupo esperaba un resultado diferente, aunque destacó la importancia de seguir creciendo dentro del proceso que atraviesa el equipo. Además, se mostró satisfecho por su rendimiento personal y valoró este tipo de encuentros que sirven como preparación clave pensando en las próximas Eliminatorias.

“Queríamos otro resultado, pero bueno. Sabíamos de la magnitud de este partido. Hay que seguir trabajando, seguir con el proceso”, sostuvo el futbolista en América TV, dejando claro que el plantel mantiene la calma pese a la derrota.

El mediocampista también remarcó la importancia del grupo por encima de cualquier actuación individual. “El grupo está por encima. Hay que prepararnos para lo que es una Eliminatoria y toca seguir trabajando”, afirmó tras el encuentro.

Vélez además elogió el nivel de España y aseguró que enfrentar rivales de ese calibre ayuda al crecimiento del equipo. “Todos sabemos la calidad de jugadores que tiene España. Estos partidos nos ayudan muchísimo a nosotros”, declaró.

Finalmente, el jugador se mostró agradecido por el momento personal que atraviesa y por los cuatro goles que lleva convertidos con la Bicolor. “Todo bien con los goles. Doy gracias a Dios”, concluyó Vélez, quien sigue ganando protagonismo en este nuevo proceso de selección.

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