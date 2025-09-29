El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL. “Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

