En un reñido encuentro, el tenista peruano Ignacio Buse se impuso al lituano Vilius Gaubas y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Montenvideo, Uruguay.
Tras imponerse con autoridad por 6-2 en el primer set, ‘Nacho’ cayó en el segundo parcial por el mismo marcador, forzando así un set definitorio.
En este, el crédito blanquirrojo supo salir airoso en un tie break en el que se le vio sólido desde el inicio.
Este viernes 14 de noviembre, Buse se enfrentará al brasileño Gustavo Heide, por el pase a las semifinales del torneo.
Cabe precisar que es el único peruano en la competición, pues Gonzalo Bueno perdió en primera ronda ante el español Carlos Taberner.
