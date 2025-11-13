El peruano dejó en el camino al lituano Vilius Gaubas y se medirá ante el brasileño Gustavo Heide por el pase a semifinales.
El peruano dejó en el camino al lituano Vilius Gaubas y se medirá ante el brasileño Gustavo Heide por el pase a semifinales.
Redacción EC
Redacción EC

En un reñido encuentro, el tenista peruano se impuso al lituano Vilius Gaubas y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Montenvideo, Uruguay.

LEE TAMBIÉN: “Valera está en su prime” y “tiene el arco entre ceja y ceja”: el goleador de moda bajo la lupa de seis especialistas tras el cañonazo a Rusia

Tras imponerse con autoridad por 6-2 en el primer set, ‘Nacho’ cayó en el segundo parcial por el mismo marcador, forzando así un set definitorio.

En este, el crédito blanquirrojo supo salir airoso en un tie break en el que se le vio sólido desde el inicio.

MIRA: La selección peruana suma siete partidos sin ganar, tras empate ante Rusia en amistoso internacional

Este viernes 14 de noviembre, Buse se enfrentará al brasileño Gustavo Heide, por el pase a las semifinales del torneo.

Cabe precisar que es el único peruano en la competición, pues Gonzalo Bueno perdió en primera ronda ante el español Carlos Taberner.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC