Ignacio Buse consiguió una victoria histórica en su debut en el US Open 2026 al derrotar a Marcos Giron. Sin embargo, detrás de este importante triunfo hay un factor que el propio tenista peruano considera fundamental: su familia.

Gastón Acurio alentó a Buse desde las tribunas

Uno de los momentos que llamó la atención durante el debut de Buse fue la presencia de Gastón Acurio en las tribunas de Flushing Meadows. El reconocido chef peruano viajó a Estados Unidos para acompañar a su sobrino y vivió intensamente el partido ante Giron.

Acurio es hermano de María Beatriz Acurio, madre de Ignacio, por lo que mantiene un vínculo cercano con el tenista peruano.

Ignacio Buse sigue los pasos de su abuelo

La historia familiar tiene además un capítulo especial en el propio US Open. Eduardo Buse, abuelo de Ignacio, disputó este Grand Slam durante la década de 1950.

Ahora, 68 años después, Ignacio volvió a representar al apellido Buse en el torneo estadounidense. La propia organización del US Open recordó la participación de su abuelo tras la victoria del peruano ante Giron.