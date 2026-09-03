Por Redacción EC

Ignacio Buse consiguió una victoria histórica en su debut en el US Open 2026 al derrotar a Marcos Giron. Sin embargo, detrás de este importante triunfo hay un factor que el propio tenista peruano considera fundamental: su familia.

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