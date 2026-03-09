La Liga Peruana de Vóley Betsson confirmó la programación de la ida de los cuartos de final, cuyos encuentros se jugarán este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La jornada comenzará el sábado con dos compromisos. A las 5:00 p.m., Regatas Lima enfrentará a Géminis, mientras que a las 7:00 p.m. Alianza Lima se medirá ante Deportivo Soan.

Los partidos continuarán el domingo. Desde las 3:15 p.m., Universitario de Deportes chocará contra Deportivo Wanka, y posteriormente, a las 5:00 p.m., Universidad San Martín se enfrentará a Circolo Sportivo Italiano.

La organización también informó que las entradas para los encuentros estarán disponibles desde el miércoles a las 12:00 del mediodía a través de la plataforma Joinnus, mientras que los partidos serán transmitidos por Movistar Deportes y el canal de YouTube de la Liga Peruana de Vóley Betsson.