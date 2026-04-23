Resumen

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El certamen culmina este 25 de abril y el Team Perú, hasta el momento, suma 37 medallas.
El certamen culmina este 25 de abril y el Team Perú, hasta el momento, suma 37 medallas.
Por Redacción EC

En otra jornada emocionante y llena de coraje, esfuerzo y talento, el Team Peru del Comité Olímpico Peruano sumó medallas de oro y plata en Bádminton y Atletismo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que culminan este 25 de abril y donde nuestros atletas nacionales están mejorando actuaciones pasadas. Hasta el momento vamos en el medallero Suramericano 37 medallas (12 de oro, 13 de plata y 12 de bronce).

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