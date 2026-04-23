En otra jornada emocionante y llena de coraje, esfuerzo y talento, el Team Peru del Comité Olímpico Peruano sumó medallas de oro y plata en Bádminton y Atletismo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que culminan este 25 de abril y donde nuestros atletas nacionales están mejorando actuaciones pasadas. Hasta el momento vamos en el medallero Suramericano 37 medallas (12 de oro, 13 de plata y 12 de bronce).

Anteriormente en los Juegos de la Juventud Lima - Perú 2013, ganamos 65 medallas (9 de oro, 20 de plata y 36 de bronce); En los Juegos Santiago - Chile 2017, logramos 40 preseas (7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce); y en los III Juegos Rosario - Argentina 2022, nuestro país ganó 45 medallas (11 de oro, 18 de plata y 16 de bronce).

El ganador de los 5 mil metros marcha masculina, George Efrain Espinoza Claudio declaró al Team Perú Noticias

“Me siento muy feliz por lograr esta medalla. Quiero dedicar este triunfo a mi entrenador, mi mamá y todo el entorno que siempre me alentó cuando yo quería abandonar este sueño de ser atleta y ganar una medalla. Esta es una medalla que vale mas que el oro, esta vale un Perú“, dijo el campeón suramericano de marcha.

Otro llegó con Astrid Bravo en Esgrima, en la modalidad de Florete individual femenino. “Muy emocionada, lo logramos, una gran medalla”, dijo Astrid a Team Perú Noticias.

Medallero

Oro

1.- Francesko Canayo, Lucha Libre, categoría – 51 kg

2.- Lucciano Campos, Surf, Bodyboard masculino

3.- Hannah Saavedra, Surf, Bodyboard Femenino

4.- Catalina Zariquiey, Surf, Tabla corta

5.- Marcelo Rodríguez, Taekwondo, modalidad Poomsae Individual Tradicional.

6.- Marcelo Rodríguez y Raquel Gil Arce, Taekwondo, modalidad Pareja Mixta Poomsae

7.- Thiago Goyzueta, Atletismo 1500 masculino

8.- George Efrain Espinoza Claudio, Atletismo, 5 mil marcha masculina

9.- Sofía Junco, Bádminton, individual femenino

10.- Guillermo Buendia , Bádminton individual masculino

11.- Guillermo Buendia y Sofía Junco, Bádminton, Dobles Mixtos

12.- Astrid Bravo, Esgrima, Florete individual femenino

Plata

13.- Oziel Herrera, Lucha Libre, categoría – 60 kg

14.- Álvaro Villa, Lucha Libre, categoría – 92 kg

15.- Fernando Jimeno, Lucha Libre, categoría – 45 kg

16.- Keiji Takeda, Tenis de Mesa individual Masculino

17.- Jules Casalino, Lucha Grecorromana 48 kg.

18.- Maria Paula Conterno, Surf, SUP Surf Femenino

19.- Keiji Takeda, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Luciana Granados. Tenis de Mesa, Equipos Mixtos.

20.- Penélope Bustamante y Santiago Vásquez, Tiro con Arco Recurvo Equipos Mixtos

21.- Yasmin Silva, Natación 200 metros mariposa femenino

22.- Doménico Sotomayor, Natación, 400 metros estilo libre masculino

23.- Umesh Lescano, Bádminton, individual masculino

24.- Dalia Seminario, Taekwondo, modalidad Kyorugui -49 kg

25.- Nicolás Baena y Alessandro Rubini, Tenis de campo, Dobles Masculino

Bronce

26.- Yesus Perea, Judo, categoría 66kg.

27.- Emilia Ezcurra, Surf, SUP Race femenino individual.

28.- Víctor Rojas, Lucha Grecorromana, categoría 65 kg

29.- Avril Santa Cruz y Kenshi Atto, Tiro con Arco, modalidad Arco Compuesto Mixto

30.- Prizzila Lam, Judo, categoría -78 kg.

31.- Halana Farfán, Boxeo, categoría 51 kg.

32.- Raquel Gil Arce, Taekwondo, modalidad Poomsae Individual Tradicional.

33.- Jefferson Cueva, Taekwondo, modalidad, Kyorugui -48Kg.

34.- Guillermo Buendia y Umesh, Bádminton, Dobles Masculino.

35.- Sofía Junco y Analia Yi, Bádminton, Dobles Femenino

36.- Domenica Crose Guzmán, Atletismo, salto de longitud femenino

37.- Yleymi Muelle y Leticia Bazán, Tenis de campo, Dobles femenino