Estudiar idiomas cada vez es más importante para lograr un crecimiento laboral, personal y profesional, por eso no dejes que aprenderlos se convierta en una barrera. Por ser parte de la comunidad de suscriptores de El Comercio, Berlitz - líder en la enseñanza de idiomas con más de 140 años en el mercado con su método es 100% conversacional - otorga descuentos para ti.

Ahora podrás acceder a un descuento de hasta el 52.50% sobre el precio de lista en el programa Berlitz Anywhere Grupal, 42.90% de descuento en el programa Berlitz Anywhere Premium y 40.50% descuento en Berlitz Anywhere Privado.

MIRA AQUÍ l #ExperienciasEC: Suscriptores disfrutaron del concierto privado de Campo de Almas

Para obtener el beneficio, el suscriptor deberá escribir vía correo electrónico a ingrid.reyes@berlitz.com.pe indicando su tipo y N° de documento de identidad, además de tener sus pagos al día. Cabe mencionar que el beneficio puede ser transferible para un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad como padres, hijos, nietos, hermanos y esposo(a)

La promoción no es acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes pero es válida con cualquier método de pago permitido por la marca.

Para conocer tu nivel de inglés, puedes darle clic aquí y completar el test de Berlitz. No esperes más y aprovecha este beneficio. Sé parte de la comunidad de suscriptores y descubre más ofertas y promociones.

