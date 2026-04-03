Andino Investment Holding S.A.A. anunció la conformación de su nuevo directorio para el periodo marzo 2026–marzo 2029, el cual incorpora a dos nuevos directores independientes y ratifica a los actuales miembros de la organización.

La compañía informó la incorporación de Álvaro Correa Malachowski y Patricia Pomies como directores independientes, ambos con trayectoria en el ámbito corporativo, financiero y tecnológico a nivel nacional e internacional.

Correa es ingeniero industrial y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y corporativo en América Latina. Ha sido CEO de Alicorp y Deputy CEO de Credicorp, donde lideró procesos de transformación estratégica, fortalecimiento del gobierno corporativo e iniciativas de sostenibilidad. También ha presidido diversas organizaciones empresariales y directorios en el país.

Por su parte, Pomies tiene experiencia en transformación empresarial, tecnología y crecimiento organizacional. Desde el 2021 se desempeñó como Chief Operating Officer (COO) de Globant, donde lideró operaciones en más de 35 países y contribuyó al crecimiento de los ingresos de la compañía de US$ 650 millones a US$ 2.400 millones.

Además, la empresa ratificó en sus cargos a Luis Eduardo Vargas Loret de Mola como presidente del directorio, así como a Wolf Dieter Krefft Berthold, Enrique Vargas Loret de Mola, Dante Albertini Abusada y Ángel García-Cordero Celis como directores.

El CEO de Andino, Carlos Vargas Loret de Mola, señaló que la incorporación de los nuevos miembros busca fortalecer las capacidades del directorio en estrategia corporativa, gobierno corporativo, gestión financiera y sostenibilidad, además de aportar una visión global con énfasis en transformación digital y escalamiento de negocios.