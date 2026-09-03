El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,359, frente al cierre previo de S/ 3,364, en un contexto de retroceso del dólar a nivel internacional. El índice DXY cayó 0.56% hacia los 99 puntos, borrando las ganancias obtenidas durante la última semana, ante una menor expectativa de un alza de tasas de interés en Estados Unidos.

“El dólar global viene siendo presionado por los comentarios de Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal, quien mostró disposición a mantener las tasas si la inflación continúa moderándose. Esto llevó a que la probabilidad de un alza de tasas en septiembre disminuya a cerca de 50%, desde el 70% previo, y viene predominando en el comportamiento del mercado durante la apertura”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el frente macroeconómico estadounidense, las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron en 206 mil, ligeramente por encima de las 205 mil esperadas. En contraste, el ISM Services PMI alcanzó los 55.4 puntos, superando los 54.3 esperados y los 54.1 registrados previamente. Para Huayta, la fortaleza del sector servicios y un mercado laboral todavía resistente brindan soporte al dólar, aunque las expectativas sobre la decisión de tasas del próximo 16 de septiembre continúan marcando la sesión.

“En el mercado local, el BCRP enfrenta hoy vencimientos por S/ 2,826 millones, correspondientes a S/ 1.100 millones en certificados de depósito, S/ 1.600 millones en depósitos BCRP y S/ 126 millones en Swap Cambiario Venta. Esto inyectará liquidez al sistema bancario, por lo que será importante monitorear las posibles renovaciones y su impacto sobre el mercado cambiario”, agregó Huayta.

Metales a nivel internacional

A ello se suma el desempeño positivo de los metales por segunda sesión consecutiva, con el oro avanzando 1.63%, la plata 1.35% y el cobre 0.51%, lo que brinda soporte a los flujos del sector exportador. En el plano internacional, el mercado también permanece atento a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y al riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras el posible aumento de oferta derivado del acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela tendría, por ahora, un impacto limitado.