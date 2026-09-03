“El dólar global viene siendo presionado por los comentarios de Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal", indicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Foto: GEC
“El dólar global viene siendo presionado por los comentarios de Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal", indicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Foto: GEC
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,359, frente al cierre previo de S/ 3,364, en un contexto de retroceso del dólar a nivel internacional. El índice DXY cayó 0.56% hacia los 99 puntos, borrando las ganancias obtenidas durante la última semana, ante una menor expectativa de un alza de tasas de interés en Estados Unidos.

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