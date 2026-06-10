El conflicto de Medio Oriente continúa siendo un riesgo clave para las perspectivas globales, sostuvo Scotiabank en su último reporte semanal.

“Los posibles futuros escenarios son amplios, mientras el conflicto persista, los precios del petróleo se elevarían aún más provocando nuevas interrupciones en la cadena de suministro y agravando las presiones inflacionarias a nivel mundial”, explicó Scotiabank.

Hasta el momento, no se observan avances en el acuerdo de EE.UU. e Irán, lo cual inclina la balanza hacia un escenario menos favorable. Sin embargo, el escenario base de Scotiabank Global Economics prevé que los precios del petróleo se normalicen parcialmente durante el período de análisis, alcanzando los US$80 a finales de este año y los US$72 a finales de 2027.

El panorama de crecimiento de Estados Unidos se ha moderado ligeramente. Si bien la fortaleza del mercado de valores debería sostener el consumo, el impulso se está desvaneciendo. Se le suma que el crecimiento de los salarios reales se ve cada vez más presionado por la elevada inflación, lo que apunta a una desaceleración gradual del consumo en el futuro.

Aunque la inversión empresarial debería seguir proporcionando una importante compensación respaldada por el gasto relacionado con la IA y el sólido desempeño del mercado de valores, la inversión sigue siendo un pilar clave del crecimiento y debería ayudar a amortiguar la desaceleración de la demanda interna.

Sin embargo, no se puede negar que la actividad económica ha venido perdiendo impulso. Scotiabank prevé que se extienda una desaceleración en EE.UU. durante este año alcanzando un crecimiento de 1,9% a fin de periodo y que se mantenga hasta el próximo año.

El reporte también advierte que la inflación continúa siendo el principal riesgo para Estados Unidos. Los datos recientes indican que el elevado nivel de precios es cada vez más generalizado y en menor medida vinculado al sector energético.

Al parecer se ha observado una mayor repercusión de lo esperado de los aranceles y otros costos en los precios al consumidor, como sugiere el fuerte repunte de los precios de los bienes duraderos y las importaciones. Con una economía con exceso de demanda, las empresas tienen mayor capacidad para trasladar una mayor parte de estos aranceles y el aumento de los costos a los consumidores.

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Esto implica que la inflación se mantenga elevada, por ello estiman que la inflación en 2026 se situará en 3,3% y en 2027 se moderará hasta 2,7%. Asimismo, esperan que la Reserva Federal extienda algunos estímulos para evitar un deterioro más pronunciado del mercado laboral.

“Un mercado laboral deteriorado y una persistente inflación llevan a prever una Reserva Federal más restrictiva con solo un recorte de tasas de 25 pbs este año y otro adicional el próximo hasta 3,50%”, indica el informe.

En Europa, las perspectivas se han revisado negativamente, se prevé un crecimiento de 0.7% y una inflación de 3,0% en 2026. En China, se mantiene el crecimiento de 4,6% con una inflación más alta de 1,3% para 2026.

En América Latina, se prevé un crecimiento sostenido en Perú (3,2%), Chile (2,0%), Brasil (1,8%) y México (0,7%) con perspectivas estables a 2027, pero acompañada de una inflación más alta en la región debido al efecto de los altos precios del petróleo.

En el mercado de divisas, se observa un dólar (DXY) más fuerte, alrededor de los 100 pts, respaldado por la demanda de activos refugio y la menor sensibilidad de Estados Unidos a las crisis de los precios de la energía.