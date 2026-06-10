Resumen

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Hasta el momento, no se observan avances en el acuerdo de EE.UU. e Irán, lo cual inclina la balanza hacia un escenario menos favorable. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)
Hasta el momento, no se observan avances en el acuerdo de EE.UU. e Irán, lo cual inclina la balanza hacia un escenario menos favorable. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Redacción EC

El conflicto de Medio Oriente continúa siendo un riesgo clave para las perspectivas globales, sostuvo Scotiabank en su último reporte semanal.

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