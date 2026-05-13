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El nuevo presidente de la Reserva Federal ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008. Foto: GEC.
El nuevo presidente de la Reserva Federal ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008. Foto: GEC.
/ Graeme Sloan
Por Agencia EFE

El economista Kevin Warsh se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el banco central de la primera economía mundial por 54 votos a favor y 45 en contra.

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