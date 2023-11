Las importaciones entre enero y septiembre sumaron US$ 38 mil 598 millones, reflejando una contracción de -15,2% en relación al mismo periodo del 2022.

Dicha reducción fue influenciada principalmente por los menores precios del petróleo y sus derivados, lo cual se relaciona con las perspectivas de una menor demanda, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

La metalmecánica fue el sector más importante con US$ 12 mil 568 millones, mostrando un retroceso de -4,9% y una participación del 32,6% del total. Le siguieron el químico (US$ 6 mil 848 millones 700 mil) con un retroceso de -22,8% y los hidrocarburos (US$ 6 mil 757 millones 700 mil) con -15,5%.

Otros fueron el agro (US$ 4 mil 941 millones 700 mil), varios (US$ 2 mil 433 millones), siderometalurgia (US$ 2 mil 136 millones 200 mil), textil (US$ 901 millones 900 mil), confecciones (US$ 642 millones 800 mil), minería no metálica (US$ 599 millones), maderas (US$ 304 millones), pesca (US$ 261 millones 800 mil) y minería (US$ 203 millones 800 mil).

La pesca fue el único rubro en registrar un incremento (14%). Su principal producto fue la cola de langostino congelada (US$ 59 millones 800 mil), mientras que el más dinámico fue la conserva de atún (106,4%). Las caídas más profundas fueron el de la minería (-38%), minería no metálica (-36,1%), textil (-33%) y la siderometalurgia (-31,4%).

Según el reporte del CIEN-ADEX, los bienes más resaltantes por sector fueron el aceite crudo en hidrocarburos, celulares en metalmecánica, maíz amarillo duro en agro, medicamentos en químicos y chatarra de hierro en siderometalúrgica.

Por característica de uso

Por característica de uso, las materias primas y productos intermedios (US$ 19 mil 610 millones) se contrajeron en -21,8% y agruparon el 50.8% de las importaciones totales, por los menores pedidos de materias primas y productos intermedios para la industria (-24,9%). Los combustibles, lubricantes y productos conexos (-16,3%) y las materias primas y productos intermedios para la agricultura (-21,7%).

Los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 10 mil 463 millones) representaron el 27,1% y disminuyeron -8,9%. En ese segmento, los bienes de capital para la industria cayeron -7,3%, los equipos de transporte -0.8%, los materiales de construcción -31.4% y los bienes de capital para la agricultura -17,4%.

Finalmente, los bienes de consumo (US$ 8 mil 504 millones) acumularon el 22% del total y experimentaron una variación negativa de -5%, tanto por la menor importación de bienes de consumo no duraderos (-5,8%) como de los duraderos (-3,7%).

China (US$ 9 mil 762 millones) fue el principal proveedor de Perú entre enero y septiembre con el 25,3% del total de las importaciones, el principal producto fue el celular, le siguió EE.UU. (US$ 8 mil 258 millones) cuya partida líder fue el Diésel 2. Otros fueron Brasil (US$ 2 mil 789 millones), Argentina (US$ 2 mil 039 millones), México (US$ 1,349 millones), Chile (US$ 985 millones), Colombia (US$ 929 millones) y Canadá (US$ 870 millones).