Alicorp alcanzó un hito estratégico al ser incluida por primera vez en el Índice Best in Class MILA elaborado por S&P Dow Jones. Este reconocimiento coloca a la compañía en la vitrina de los inversionistas globales más exigentes.

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El Índice Best in Class MILA agrupa a las empresas con los desempeños más destacados en los mercados de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Para la comunidad financiera internacional, este índice es un indicador importante de confianza, ya que evalúa no solo la rentabilidad, liquidez y capitalización de las compañías, sino también su gestión integral de riesgos y oportunidades en los frentes ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Este logro es el resultado de una estrategia de sostenibilidad integrada. Asimismo, Alicorp demostró un desempeño superior en tres pilares fundamentales:

Creación de valor compartido: la empresa impulsa el desarrollo de su cadena de valor, capacitando a miles de emprendedores entre bodegueros, panaderos, reposteras y dueños de restaurantes, fortaleciendo así el ecosistema económico local. Del mismo modo, controla los riesgos en su cadena de abastecimiento, brindando acompañamiento especial a los proveedores de materias primas agrícolas y empresas pymes. Acción climática: a través de su estrategia al 2030, la compañía ha logrado reducciones significativas en su huella hídrica y de carbono, reafirmando su compromiso con la descarbonización de sus operaciones. Destaca su plan de migración progresiva a energía eléctrica 100% de origen renovable en sus operaciones de Perú. Seguridad alimentaria y fortificación: Alicorp lidera iniciativas que contribuyen a la lucha contra la inseguridad alimentaria y la anemia, a través de programas que incluyen capacitación en nutrición y mediante la fortificación de productos que forman parte de su portafolio.

“Este ingreso al Índice Best in Class MILA PACIFIC es un reconocimiento a nuestro desempeño en sostenibilidad y a la implementación disciplinada de una estrategia financiera enfocada en el crecimiento rentable. Estratégicamente, facilita el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible, y nos otorga mayores oportunidades para seguir invirtiendo a futuro”, sostuvo Malena Morales Valentín, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Alicorp.