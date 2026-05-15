Resumen

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Malena Morales Valentín, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Alicorp, sostuvo que el ingreso es un reconocimiento a su desempeño en sostenibilidad y a la implementación disciplinada de una estrategia financiera enfocada en el crecimiento rentable. Foto: GEC.
Malena Morales Valentín, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Alicorp, sostuvo que el ingreso es un reconocimiento a su desempeño en sostenibilidad y a la implementación disciplinada de una estrategia financiera enfocada en el crecimiento rentable. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Alicorp alcanzó un hito estratégico al ser incluida por primera vez en el Índice Best in Class MILA elaborado por S&P Dow Jones. Este reconocimiento coloca a la compañía en la vitrina de los inversionistas globales más exigentes.

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