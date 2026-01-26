Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, anunció que al cierre del ejercicio 2025 su utilidad neta ascendió a S/100.2 millones. Este resultado representa un incremento de S/29 millones respecto al año anterior y equivalente a un crecimiento anual del 43%.

“Estos resultados reflejan los beneficios del proceso de modernización iniciado en Cofide, el esfuerzo por aumentar las colocaciones y reducir costos de fondeo, alineándonos al buen desempeño del sistema financiero peruano durante el último año. La solvencia y la rentabilidad financiera son factores clave para cumplir nuestra misión como banco de desarrollo y constituyen un habilitador para priorizar el impacto social”, indicó Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide.

El desempeño positivo respondió a la expansión de los activos productivos de la entidad. La cartera de créditos neta creció 23%, mientras que el portafolio de inversiones registró un aumento del 27%. Como resultado, el Ebitda de Cofide superó los S/128.5 millones, cifra 45% superior a la registrada en 2024.

Asimismo, la institución reportó una mejora significativa en sus indicadores de solvencia y calidad de activos: la morosidad se redujo a 2,6% a diciembre de 2025, el ratio de capital global se ubicó en 38,1%, y la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) alcanzó el 4,4%, superando la meta institucional.

A diciembre de 2025, Cofide registró saldos de cartera en inversión en infraestructura por S/1.191 millones, en financiamiento de inversión productiva por S/196 millones, y un saldo en intermediación financiera por S/3.043 millones. Asimismo, el portafolio de inversiones ascendió a S/3.148 millones, y los activos bajo administración fiduciaria alcanzaron los S/19.178 millones.

Por último, la utilidad neta obtenida en 2025 constituye el resultado más alto registrado por Cofide desde 1994, año en que inició su reporte oficial ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para 2026, la entidad proyecta continuar fortaleciendo sus capacidades operativas con el objetivo de maximizar su impacto en el desarrollo nacional.