El Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE) ha suscrito una alianza con Claro Perú a través del programa “Yo reciclo, yo soy Claro” con el objetivo de impulsar la cultura de segregación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Como parte de esta iniciativa, los colaboradores de COFIDE podrán disponer sus RAEE en el contenedor habilitado en su sede principal. La recolección y el tratamiento adecuado de los residuos estarán a cargo de Comimtel, socio estratégico de Claro Perú y operador de residuos autorizado por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, dictarán talleres de sensibilización para el equipo del banco, enfocados en la importancia del reciclaje y la correcta gestión de los RAEE.

“En Claro Perú reafirmamos nuestro compromiso con el ambiente, a través de alianzas que promueven una cultura de reciclaje de RAEE en el ámbito empresarial. Estamos convencidos de que la sostenibilidad es clave para el bienestar de las comunidades y el desarrollo del país”, señaló Elisa Munares, directora de Planeamiento Estratégico de Claro Perú.

Por su parte, José Sarmiento, CEO de COFIDE, destacó: “la importancia de esta alianza para incentivar el adecuado manejo de los RAEE. Como banco de desarrollo, seguiremos impulsando iniciativas que complementen nuestra estrategia sostenible que busca incrementar nuestro impacto positivo, tanto en el campo social como ambiental”.

Gracias a la red de aliados del programa “Yo reciclo, yo soy Claro” al Reciclafest, campaña ambiental descentralizada, y al adecuado manejo de la infraestructura dada de baja de Claro, se han acopiado más de 2,300 toneladas de RAEE en los últimos 15 años y se ha sensibilizado a más de 115 mil personas.

De esta manera, Claro Perú reafirma su compromiso de trabajar junto a sus aliados para promover acciones ambientales que fortalezcan la segregación y el reciclaje adecuado de RAEE a nivel nacional.

