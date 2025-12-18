El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informa que, a través de su Unidad Formuladora, la Dirección General de Estrategia Turística (DGET), se declaró viable el Programa de Inversión denominado “Fortalecimiento del Destino Turístico Priorizado Arequipa- Colca en las Provincias de Arequipa y Caylloma del Departamento de Arequipa”, con CUI N° 2705732.

Se trata de un programa multisectorial que representa una inversión total de S/330.884.326.73 y que tiene como objetivo central: mejorar la calidad de los servicios turísticos e infraestructura y las condiciones de los sitios del patrimonio natural y cultural para aumentar la actividad turística sostenible del Corredor Turístico del Destino Turístico Priorizado Arequipa–Colca, el cual cuenta con opinión favorable de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones–MEF.

La Fase de Ejecución de este programa estará a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GORE-Arequipa), que asumirá la responsabilidad de la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras de los 33 proyectos que componen la cartera final de inversión.

El financiamiento de la inversión se realizará bajo un esquema de contrapartida Mincetur y de endeudamiento público gestionado a través del Banco Mundial. Esta estructura financiera garantiza la disponibilidad de recursos para completar la totalidad de la cartera. El paquete de inversión está compuesto por 33 proyectos:

Componente Turístico (9 proyectos): este componente central se enfoca en la mejora directa de la experiencia del visitante y la infraestructura de 19 recursos turísticos de alto valor patrimonial y natural, incluyendo:

Sitios Emblemáticos: Mirador de la Cruz del Cóndor, Complejo Arqueológico de Uyo Uyo, Anfiteatro de Occolle, Tumbas de Shininea, Castillos Encantados de Callalli, Ventana del Colca, Cuevas de Mollepunko, Geiser de Pinchollo, Mirador de Patapampa.

Pueblos y Nodos Turísticos: Pueblo de Sibayo, Pueblo de Yanque, Pueblo La Calera, Pueblo de Chivay.

Recursos Naturales y Vías: Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Laguna Salinas), Catarata de Corontorio o Capua, Hornos de Cal, Mirador de Coipata, Sitio Arqueológico Fortaleza del Chimpa y Volcán Nicholson.

Proyectos de Recuperación de Templos (10 proyectos): se incluyen diez (10) proyectos destinados a la recuperación y rehabilitación de templos históricos ubicados a lo largo del Valle del Colca, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio cultural religioso de la zona.

Proyectos de Conectividad y Acceso (7 proyectos de Transporte): para mejorar la accesibilidad a los recursos turísticos y la transitabilidad de la población:

Mejoramiento de cinco (5) carreteras vecinales.

Mejoramiento de dos (2) vías urbanas clave.

Proyectos de Servicios Básicos y Entorno (7 proyectos): Se asegura la sostenibilidad de la inversión mediante la mejora de los servicios públicos esenciales:

Saneamiento (5 proyectos): Mejoramiento de sistemas de agua potable rural, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en varios centros poblados del corredor.

Salud (1 proyecto): Mejoramiento del Puesto de Salud de Yura.

Ambiente (1 proyecto): Recuperación de los servicios ecosistémicos del Bosque de Quenuas del volcán Pichu Pichu.