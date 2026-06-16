A pesar de que la inflación se sitúa en +3,7%, por encima del rango meta, debido a factores energéticos y climáticos, como el Fenómeno del Niño, el consumo de los hogares peruanos se mantiene resiliente gracias a la mejora en los indicadores laborales, como una PEA ocupada urbana que creció un +1,8% y un incremento del +4,1% en el salario real urbano. Esto otorga a las familias un mayor poder adquisitivo para enfrentar el alza de precios, según reveló el estudio Consumer Insights Q1 2026, de Worldpanel by Numerator.

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Consumo al alza

Según detalló el mencionado estudio, el mercado de consumo masivo muestra un desempeño positivo, con un crecimiento en valor de +3,7%, y un crecimiento en volumen de +1,7% en el primer trimestre del presente año en comparación con el año anterior. En cuanto al ticket promedio por ocasión de compra, se mantiene estable con S/23,5, mientras que la frecuencia presenta una ligera caída y se posiciona en 71 veces por trimestre (-4 VS Q1 2025).

En cuanto al comportamiento de las canastas de consumo todas, excepto Pet Food, aportan al crecimiento. El gasto de los hogares se concentra en Alimentos (41,7%), seguido de Bebidas (14,2%) y Lácteos (12,7%). Cuidado Personal (12,3%) y Cuidado del Hogar (11,4%) también tienen un peso importante en la estructura de gasto.

“Sin embargo, es importante advertir que el 29% de todas las categorías de consumo han aumentado precios por encima de la inflación, especialmente si observamos las marcas masivas y la premium. En el 2023 sucedió algo similar, teniendo como resultado que más de la mitad de las categorías perdieron compradores”, señaló Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator.

En cuanto a los formatos preferidos, la tendencia de menor tamaño y a granel acompaña las potenciales presiones de precios generadas por el contexto país. Así tenemos que los formatos pequeños representan el 37% del gasto total de los hogares, seguidos de granel (23%), medianos (21%), y grandes (20%). Cabe destacar que, en cuanto a crecimiento de gasto, solo los formatos grandes presentan un aporte negativo (-0,4%).

“La estrategia de formato por tamaño de hogar se vuelve más importante, buscando maximizar el surtido de compra. Por ejemplo, los hogares de 1 a 2 personas prefieren los formatos a granel y pequeños, mientras que hogares de 3 a 4 personas prefieren formatos medianos y grandes, y hogares de más de 5 personas optan por formatos medianos y pequeños”, explicó el especialista.

Una de las conclusiones más interesantes del estudio es que en todos los niveles, incluyendo los D y E, el índice de compras de marcas Premium es superior al de las marcas masivas. Esto significa que el peruano está dispuesto a pagar un extra si el producto le ofrece un beneficio superior (salud, sabor o estatus).

Por otro lado, el gasto de los hogares está vinculado a la necesidad y funcionalidad del momento. Worldpanel by Numerator cataloga estas ocasiones de consumo así: Essentials (Esenciales), representan el 50% del gasto y están vinculados a productos de cocina, aseo, limpieza básica del hogar; Indulgent Moments (momentos sociales), que representan el 24% del gasto (snacks, bebidas alcohólicas, dulces); Self-care & Wellness (Autocuidado), representan el 23% del gasto e incluyen consumo de alimentos, bebidas, lácteos, belleza, entre otros. Finalmente, los Pets (mascotas) representan 3% del gasto.

El Consumer Insights Q1 2026 también realizó un análisis del comportamiento de canales de venta, donde el número de canales visitados subió a 9,6 en el Q1 2026 (uno más respecto al Q4 2025). En el canal moderno, han ganado terreno las tiendas discounters, cuya penetración saltó del 58% al 68% (+10 p.p.) en comparación al Q1 2025. En cuanto al canal tradicional, las bodegas representan el 37% del gasto en valor, aunque reducen la penetración a 22% (-3 p.p.).

“El consumidor peruano es un consumidor “intencional”. Por ejemplo, utiliza los discounters y las marcas blancas para “financiar” sus gustos premium. Las marcas que solo compiten por precio en el segmento masivo corren el riesgo de quedar atrapadas en el medio; el éxito hoy está en ofrecer funcionalidad o gratificación emocional, y desarrollar estrategias de packaging de acuerdo al tamaño de los hogares”, concluyó el Country Manager de Worldpanel by Numerator.