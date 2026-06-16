Resumen

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El gasto de los hogares se concentra en Alimentos (41,7%), seguido de Bebidas (14,2%) y Lácteos (12,7%). Cuidado Personal (12,3%) y Cuidado del Hogar (11,4%) también tienen un peso importante en la estructura de gasto. (Foto: Shutterstock)
El gasto de los hogares se concentra en Alimentos (41,7%), seguido de Bebidas (14,2%) y Lácteos (12,7%). Cuidado Personal (12,3%) y Cuidado del Hogar (11,4%) también tienen un peso importante en la estructura de gasto. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

A pesar de que la inflación se sitúa en +3,7%, por encima del rango meta, debido a factores energéticos y climáticos, como el Fenómeno del Niño, el consumo de los hogares peruanos se mantiene resiliente gracias a la mejora en los indicadores laborales, como una PEA ocupada urbana que creció un +1,8% y un incremento del +4,1% en el salario real urbano. Esto otorga a las familias un mayor poder adquisitivo para enfrentar el alza de precios, según reveló el estudio Consumer Insights Q1 2026, de Worldpanel by Numerator.

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