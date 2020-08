Ante las facilidades de pago que están dando las microfinancieras para refinanciar las deudas de las de mypes hasta fin de año, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que el periodo de gracia debería ser de un año.

Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, propuso esta medida para que no se afecte el récord crediticio de muchas empresas.

“La crisis ha golpeado durísimo, principalmente a la micro y pequeña empresa. Más que llamarse refinanciación, debería ser una reprogramación y esto debería tener un año de periodo de gracia”, dijo Ochoa a este medio.

Además, precisó que se debe dar más apoyo a las microempresas de los sectores que todavía no se reactivan y se encuentran afectados por la pandemia.

Ochoa también agregó que no se debería poner una tasa de interés elevada. “Si la microempresa no paga, no solamente quiebra la mype, sino la entidad financiera”.

Según estimación de Moody’s, alrededor de medio millón de mypes refinanciarán sus créditos, lo que representa el 10% de los cinco millones de deudores de las microfinancieras.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

América Latina y el Caribe superan las 250.000 muertes por COVID-19