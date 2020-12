Los precios mayoristas de los principales productos en Lima –como el camote amarillo, cebolla roja, limón y papa canchan– oscilaron entre un aumento de S/0,13 y una reducción de S/0,30 por kilo, según el reporte de ayer del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este es el escenario tras el cuarto día de paro agrario que exige la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.

Además de la participación de trabajadores de la región de Ica, en Piura se bloquearon al menos tres puntos de la Panamericana Norte.

—¿Desabastecimiento?—

Christian Garay, director general de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, explicó que el 15% del total de alimentos que ingresan a la capital proviene de la zona sur, entre los que están el ajo y la cebolla.

El 60% corresponde a la zona centro y un 21% a la norte.

Sector agroexportador

Si bien el flujo de abastecimiento (medido por la llegada de camiones) es menor en estos días, Garay descartó de se trate de un caso de desabastecimiento per se, pues –incluso– esos espacios son compensados por la producción en otras zonas del país.

“El desabastecimiento consiste en que se frena el flujo de llegada de camiones y tampoco hay stock. Hoy se está afectando lo primero, en cierto modo. Por ejemplo, los jueves ingresan a Lima 1.500 toneladas de cebolla, en promedio, y [ayer] ingresaron 557 toneladas. De ajos ingresan 170 toneladas y llegaron 120 toneladas. Pero también vemos casos como el de los tomates: ingresan normalmente 280 toneladas, pero llegaron 297 toneladas”, detalló Garay, y acotó que el nivel actual de stock supera el 90%.

“Si mañana [viernes] no ingresara ningún camión, aún podemos asegurar el abastecimiento de todo el fin de semana”, complementó.

Sin embargo, Garay indicó que, debido a esta interrupción en la logística, los precios sí empezarán a reaccionar.

En esa línea, instó a la población a mantener la tranquilidad y a no sacrificar sus bolsillos, sino optar por productos sustitutos.

—Agroexportaciones—

Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex), señaló que –pese al contexto adverso por la pandemia– las agroexportaciones han mostrado un crecimiento interanual de 1,9% en el período enero-setiembre.

Entre los rubros destacaron los envíos de fruta que se expandieron en más de 11%.

Sector agroexportador

“El rubro de las exportaciones peruanas han generado 1,9 millones puestos de trabajos entre enero y setiembre. La agroexportación generó el 45% de estas plazas. El sector agroexportador moderno ha mostrado un desempeño positivo”, indicó Vásquez.

Vásquez señaló que las manifestaciones impactan en la continuidad de esta actividad (cosechas, logística para envíos, etc) y que, si bien estamos en el último mes del año, ello no significa que no se concrete un impacto negativo.

En este sentido, Erik Fischer, presidente de Adex, solicitó priorizar el diálogo entre los actores involucrados y planteó la creación de una Mesa de Trabajo con la participación de los trabajadores, empleadores, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para llegar a acuerdos equilibrados y con sustento técnico en beneficio de todos.

“Esto no debe seguir escalando. Se debe llegar cuanto antes a una solución”, dijo.

Adex estima que las exportaciones al cierre de este año se contraerían en 18%, lo que equivale retroceder hasta niveles del 2010.