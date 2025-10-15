En sus primeras horas como ministro de la Producción, César Quispe Luján realizó un importante recorrido por el emporio comercial de Gamarra y confirmó, entre otras cosas, la creación de un Centro de Desarrollo Empresarial en el lugar.

Es así que, en coordinación con la Municipalidad de La Victoria, ya se trabaja en este futuro espacio donde se fortalecerán las capacidades de los emprendedores de Gamarra con asesorías técnicas y de formalización orientadas a mejorar su competitividad y acceso a nuevos mercados.

“El Estado acompaña a las mype de Gamarra en este día de trabajo y apuesta por garantizar su seguridad. Sabemos que el emprendedor se gana el día a día con esfuerzo; por eso es importante brindarle todas las herramientas para que siga creciendo, produciendo y generando empleo en el país”, dijo el titular de la Producción.

En esa línea, destacó que este viernes el Programa Nacional ‘Tu Empres’ ofrecerá un servicio de entrenamiento digital para que los emprendedores vendan por Internet, a través de redes sociales como TikTok y así puedan llegar a una mayor cantidad de potenciales compradores.

“Con estas capacitaciones también podrán implementar el servicio de delivery. Queremos que Gamarra siga siendo el símbolo del esfuerzo y la creatividad peruana”, añadió Quispe Luján.

El recorrido contó con la participación de la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña; el director ejecutivo del Programa Nacional Tu Empresa, Christian Flores; el jefe de la división policial Gamarra, Coronel PNP José Franco Martínez; así como representantes del sector empresarial y funcionarios del Ministerio de la Producción.