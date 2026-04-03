Resumen

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Se estima que 135 millones de viajes a nivel global están en riesgo en 2026, incluidos 116 millones de viajes fuera de la región de Medio Oriente. Foto: GEC.
Se estima que 135 millones de viajes a nivel global están en riesgo en 2026, incluidos 116 millones de viajes fuera de la región de Medio Oriente. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) advirtió de los efectos negativos que tiene para el turismo global el conflicto en Medio Oriente, que ya genera impactos directos e indirectos que afectan la conectividad aérea, la caída de visitantes internacionales, el incremento en el precio de los combustibles y un alza en el costo de los pasajes aéreos.

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