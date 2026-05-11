De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para el cierre de hoy es de S/3,4285 con una variación de 95 puntos básicos en comparación del precio del viernes que se situó en S/3,437.

MÁS INFORMACIÓN: SBS presenta proyecto de reglamento para impulsar servicios financieros digitales seguros e innovadores

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El Banco Central de Reserva (BCR) tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/203.5 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4280 y un precio máximo de S/3,437. Además, en el mercado se negoció US$198 millones a un precio promedio de S/3,4329.

A nivel local, las expectativas de inflación a 12 meses continuaron aumentando en abril y alcanzaron 2.82%, acercándose al límite superior del rango meta del BCR, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. En paralelo, los agentes económicos proyectan un crecimiento del PBI peruano de entre 2,9% y 3,1% para 2026.

Por otro lado, la tasa de desempleo se ubicó en 4,3% en abril, en línea con las previsiones y sin cambios respecto al dato anterior. El resultado muestra estabilidad en el mercado laboral estadounidense pese a la moderación en algunos indicadores de empleo.