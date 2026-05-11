Resumen

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La moneda tuvo una variación de 95 al cierre de este lunes. | Foto: AFP / Archivo
La moneda tuvo una variación de 95 al cierre de este lunes. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para el cierre de hoy es de S/3,4285 con una variación de 95 puntos básicos en comparación del precio del viernes que se situó en S/3,437.

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