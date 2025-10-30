Seis entidades financieras buscan ingresar al sistema financiero del Perú, ¿qué otras entidades podrían sumarse al mercado?

Hay unos seis expedientes de licenciamiento de empresas que buscan entrar al sistema financiero peruano, indicó con Jorge Mogrovejo superintendente adjunto de Banca y Finanzas de la Superintendencia de Banca ,Seguros y AFP (SBS), quien participó en el evento “Perú Banking & Finance Summit 2025: El futuro de la banca a nivel global y local”, organizado por El Dorado Investments.

Si bien no compartió los nombres de estas entidades, sostuvo que en los expedientes de licenciamiento en curso hay un banco con modelo de negocio de crédito corporativo, otro para banca digital y otro para microcrédito.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, hay un expediente de empresa de crédito y emisora de dinero electrónico para billetera digital; un expediente de empresa crédito para ‘leasing’, y otro expediente de emisora de dinero electrónico.

Asimismo, dijo Mogrovejo, si bien no han presentado una solicitud aún, hay interés en la creación de dos empresas de crédito y de dos emisoras de dinero electrónico.

“De estas [empresas] todas son extranjeras, salvo una. El sistema financiero peruano atrae inversionistas de afuera para desarrollar distintos modelos de negocio ”, apuntó Mogrovejo.

Por otro lado, dijo que en agosto los créditos directos del sistema financiero han crecido un 4% en los últimos 12 años.

Del total, el crédito para el segmento corporativo y la gran empresa se elevó en 8% en ese periodo; el hipotecario en 6%; y el de consumo también en 6%. No obstante, la cartera en la mediana, pequeña y microempresa ha disminuido un 4%, según la SBS.

Movimiento informal

En el evento, Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), indicó en su presentación que se ha observado un incremento en el indicador circulante, que monitorea la circulación de billetes y monedas.

“Desde mediados del año pasado se observó un crecimiento en el circulante, en la circulación de billetes y monedas, lo que te muestra un dinamismo de la economía informal”, expresó.

Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCR en el evento “Perú Banking & Finance Summit 2025", organizado por El Dorado Investments. (Foto: El Dorado Investments).

Por otro lado, de acuerdo con el BCR, los pagos digitales entre enero y agosto de este año han aumentado 8,9% frente al mismo período del 2024. En cambio, las transacciones con tarjeta de crédito y débito crecieron 5,7% entre enero y setiembre de 2025 versus los primeros nueve meses de 2024.

“Eso indicaría que hay una sustitución por parte de las billeteras digitales que le quitan terreno a las tarjetas de crédito y débito”, indicó.