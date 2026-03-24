Resumen

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En su última reunión la Fed mantuvo sin cambios su tasa de interés en el rango de 3,50% - 3,75%. Foto: GEC.
En su última reunión la Fed mantuvo sin cambios su tasa de interés en el rango de 3,50% - 3,75%. Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Redacción EC

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en el rango 3,50% - 3,75% en su reunión del 18 de marzo, en línea con las expectativas del mercado.

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