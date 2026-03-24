La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en el rango 3,50% - 3,75% en su reunión del 18 de marzo, en línea con las expectativas del mercado.

“La Fed se mostró menos convencida sobre una flexibilización monetaria a corto plazo, lo cual el mercado consideró apropiado debido a que se desconoce la magnitud de los efectos del conflicto en Medio Oriente en la economía estadounidense”, explicó Scotiabank Economics en un informe.

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En esa línea, la incertidumbre de los mercados se centra en el resurgimiento de las presiones inflacionarias y cómo podría responder el banco central estadounidense. El mercado queda a la expectativa de que la Fed evite cometer el mismo error de dudar en tomar acción como ocurrió a inicios de la guerra entre Rusia-Ucrania, especialmente cuando hay señales importantes de que la guerra podría intensificarse, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos diga lo contrario.

El repunte inflacionario se observaría más allá de los efectos en el mercado energético. Los precios de los alimentos estarían próximos a repuntar una vez más, explicó el reporte. Además, se observan perturbaciones en los costos de los insumos para el sector agrícola debido a que los precios de los fertilizantes han aumentado un 40% en lo que va del año.

El conflicto en Irán no sólo está afectando al transporte marítimo y a la minería con un precio del petróleo por encima del 50% en lo que va en el año, sino que también ha restringido las exportaciones de nitrógeno y fósforo a través del Estrecho de Ormuz afectando la producción de fertilizantes.

En su reunión trimestral, la Fed también publicó la actualización de sus proyecciones. La Fed mantiene sin cambios la proyección de que la tasa de interés de referencia disminuirá en 25pbs en el año y otros 25pbs en el 2027, manteniéndose en el rango de 3,00% - 3,25% en el largo plazo.

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Sin embargo, en la reunión se habló de la posibilidad de subir las tasas de interés, lo cual refuerza una menor confianza en los miembros del comité de que habrá un recorte este año y podría llevar a la Fed a inclinarse por mantener las tasas en el nivel actual.

Las proyecciones de inflación tuvieron cambios esperados al alza. La Fed modificó su proyección de una inflación de 2,4% a 2,7% en el año y pasó de 2,1% a 2,2% para 2027 hasta alcanzar progresivamente el objetivo del banco central en 2,0% en 2028.

Por otro lado, la inflación subyacente se elevó 20 pbs hasta el 2,7% este año, aumentó ligeramente hasta el 2,2% el próximo año y se mantuvo sin cambios en el 2,0% en 2028. Por el lado de la tasa de desempleo hubo menos modificaciones.

“Se espera una tasa de desempleo de 4,4% en 2026, ligera mejora a 4,3% en 2027 y se mantiene una tasa de 4,2% en el largo plazo. Estas proyecciones serían consistentes con una Fed más restrictiva, debido a que se espera una inflación más alta este año y un mercado laboral que no muestra recuperación”, precisó Scotiabank.

Por último, las previsiones de PBI se revisaron al alza en todos los periodos; sin embargo, se sigue observando una debilidad en la economía. La Fed proyectó que el PBI crecerá 2,4% este año y modificó al alza hasta 2,3% y 2,1% en 2027 y 2028, respectivamente, mientras espera que la economía estadounidense crezca 2,0% en el largo plazo.