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Samanta Schweblin. (Foto: EFE)
Samanta Schweblin. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La escritora argentinaSamanta Schweblinha sido proclamada ganadora del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra ‘El buen mal’ (Seix Barral), una recopilación de cuentos cuyos personajes son tan vulnerables como profundamente humanos.

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