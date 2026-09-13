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Nacido en Jauja en 1931, Osorio y su colega Hernán Bartra profesionalizaron desde los años 50 la historieta peruana. (Foto: Nancy Chappell/ El Comercio)
Nacido en Jauja en 1931, Osorio y su colega Hernán Bartra profesionalizaron desde los años 50 la historieta peruana. (Foto: Nancy Chappell/ El Comercio)
/ NANCY CHAPPELL
Por Enrique Planas

Osorio (‘Osito’, porque a su hermano mayor le decían ‘Oso’), era de Jauja. A su gran amigo Hernán Bartra lo apodaban ‘Monkey’, (‘Monito’), por su origen selvático. Juntos hicieron la mejor revista de historietas del Perú, “Avanzada”, que hizo las delicias de mi generación. Ambos fueron los primeros historietistas profesionales de nuestro país.

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