“Caos”, de Errol Morris: un documental de Netflix sobre Charles Manson y sus horrores

Puede pasar como una cinta más del llamado ‘true crime’ –de esas que abundan y tienen mucho éxito en las plataformas de streaming–, pero “Caos: los crímenes de Manson” está dirigida ni más ni menos que por el estadounidense Errol Morris (Nueva York, 1948), uno de los grandes nombres del documental a nivel mundial. Títulos como “Gates of Heaven” (1978), “The Thin Blue Line” (1988) o la ganadora del Óscar “The Fog of War” (2003) lo han consolidado como un referente y renovador del género, a menudo comparado con su colega y amigo alemán Werner Herzog.

Desde ya hay que decir que “Caos” no está a la altura de las películas mencionadas, y es más bien una obra menor dentro de la filmografía de Morris. Pero lo que ofrece le basta para ser de mucho interés. Como se deduce del título, se trata de un repaso al caso de Charles Manson y su secta de asesinos, que a fines de los años 60 acabaron con la vida de siete personas, entre ellas la actriz y modelo Sharon Tate, por entonces pareja del cineasta Roman Polanski.

Morris estructura su documental mediante ejes temáticos, algunos más atractivos y novedosos que otros. Aquellos que incluyen los macabros testimonios de Manson y sus seguidores, y que detallan su sanguinario accionar, no son precisamente inéditos. Y si bien se narran aquí con un tono atrapante y estremecedor, ya han sido ampliamente difundidos a lo largo de los años y en diferentes producciones. Los no familiarizados con el caso quizá encuentren esos datos reveladores, pero en absoluto lo son.

Más interesante, en cambio, es la teoría que plantea el director sobre los oscuros programas dirigidos por la CIA (como el MKUltra) que habrían funcionado como laboratorio para la “creación” de un personaje como Manson. Ensayos científicos ilegales, sesiones de hipnosis, lavados de cerebro y otros siniestros procedimientos que tuvieron como protagonista al más que controversial psiquiatra Louis ‘Jolly’ West (quien ameritaría una investigación entera aparte) se vinculan a una red de agentes y situaciones que incluyen a J. Edgar Hoover, los hippies, las Panteras Negras, la Guerra de Vietnam, entre otras aristas que marcaron esos años tan confusos y convulsos en los Estados Unidos del siglo XX.

Por momentos, “Caos” parece estar al límite de ser un recuento de campañas psicosociales y teorías de conspiración, pero en verdad es una apuesta por explorar sin prejuicios esas distorsiones de la realidad y de su contraparte mediática: ¿cómo se llega a otorgarle a un asesino el estatus de ícono pop? ¿Por qué le gusta tanto a la gente sentir miedo? ¿De qué manera esos acontecimientos siguen definiendo el mundo de hoy? Morris no intenta necesariamente resolver ninguno de esos asuntos, sino que plantea más preguntas abiertas que respuestas concretas. Y es en esas zonas grises que radican su mérito y su relevancia.