Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que el 30% de mesas de votación no han sido instaladas a nivel nacional, situación que atribuyó a retrasos en la distribución de material electoral.

“Al momento existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel nacional”, indicó el presidente del JNE en conferencia de prensa.

Además, precisó que el balance final del total de mesas instaladas y otros detalles será comunicado posteriormente.

Burneo explicó que el retraso en la instalación de mesas responde al incumplimiento de la empresa contratista encargada del traslado del material electoral en diversas zonas de Lima Metropolitana.

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Asimismo, indicó que está situación será evaluada por los Jurados Electorales Especiales de manera excepcional. Remarcó que se informará a las autoridades competentes para las responsabilidades que se hagan del caso, no solamente a nivel administrativo, sino penal.

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