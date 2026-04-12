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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunció el inicio oficial a la jornada electoral 2026. (Foto: Captura /Canal N).
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunció el inicio oficial a la jornada electoral 2026. (Foto: Captura /Canal N).
Por Redacción EC

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que el 30% de mesas de votación no han sido instaladas a nivel nacional, situación que atribuyó a retrasos en la distribución de material electoral.

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