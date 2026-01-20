Los congresistas y candidatos a la Cámara de Diputados, Alejandro Cavero (Avanza País) y Sigrid Bazán (Alianza Venceremos), protagonizaron el primer debate del programa “Versus” de El Comercio. En el encuentro, ambos parlamentarios que buscan la reelección analizaron la crisis política y su desempeño en el actual Congreso.

Respecto a la situación del presidente José Jerí, Sigrid Bazán ratificó su apoyo a una moción de censura por las reuniones del mandatario con empresarios chinos, señalando que “la gente necesita tener alguien que le genere menos dudas para asegurar que no pase nada raro en las elecciones”. Por esto, planteó que se elija como sucesor a alguien que no haya votado por las “leyes procrimen” y que no busque la reelección.

Por su parte, Alejandro Cavero reconoció que con su actuación, José Jerí ha perdido “una suerte de prestigio institucionalidad del cargo”, pero pidió cautela ante una posible vacancia. “Nosotros queremos tomar responsablemente la decisión y no decir a la primera que se nos ocurre saquemos al presidente y pongamos a cualquier otro, porque creo que así el país no logra generar estabilidad”.

Sobre el régimen en Venezuela, ambos coincidieron en calificarlo como una dictadura, aunque con matices sobre la salida a la crisis. Bazán calificó el proceso electoral de ese país como “fraudulento”, pero aclaró su postura sobre una intervención externa como la de Donald Trump: “No estoy a favor de que se bombardeen países (...) para cambiar un gobierno es algo que yo personalmente no avalo”. Cavero fue más tajante al tildarlo de “narcodictadura” y criticó la falta de acciones contundentes, señalando que Maduro “estaba oprimiendo a su pueblo” tras haber desconocido la voluntad popular en las urnas, rescatando así la necesidad de la intervención de Estados Unidos en la captura de Maduro.

Primer debate en "Versus" de El Comercio entre Alejandro Cavero y Sigrid Bazán. (Foto: GEC)

En materia de seguridad ciudadana, Sigrid Bazán propuso un control estricto en la venta de armas y municiones, además de señalar que “necesitamos una reforma policial y a la par empoderar organizaciones ciudadanas” como las juntas vecinales para fiscalizar a los comisarios.

Alejandro Cavero priorizó el fortalecimiento de la “inteligencia policial para desarticular las bandas” y planteó una reforma profunda del Ministerio Público para establecer un “sistema meritocrático de jueces y fiscales” que evite la politización de la justicia.

Al realizar un balance de su gestión legislativa, ambos candidatos admitieron las dificultades para lograr acuerdos en el actual Parlamento. Bazán hizo un mea culpa sobre la “falta de diálogo” de su parte para generar mayores consensos en favor de sus iniciativas. Cavero, por su cuenta, lamentó que el Congreso haya pasado “mucho tiempo en discusiones de tinte político” en lugar de abordar las grandes reformas sustantivas que el país requiere para su desarrollo.

Para finalizar, los candidatos expusieron sus motivos para ser reelectos en la futura Cámara de Diputados. Cavero prometió ser “una persona firme y coherente que va a defender lo que cree” en relación con la inversión privada y la propiedad. Bazán sostuvo que su plataforma ofrece coherencia al tener “las manos limpias de no haber negociado con leyes procrimen”.