Imágenes indignantes. Una mujer en aparente estado de ebriedad chocó contra un taxi en Comas y se dio a la fuga. Pero eso no es todo, pues la fémina también arrastró al conductor de 59 años en el capó de su vehículo por dos cuadras.

Los hechos se reportaron la noche del martes en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas con Retablo. Todo empezó cuando la irresponsable conductora, quien estaba a bordo de un carro del Ministerio del Interior (Mininter), impactó contra el auto de Juan Vila, quien estaba a punto de recoger a un pasajero.

Al ver que la mujer no tenía intensiones de asumir su error, el indignado chofer se encaramó al capó de la fémina para impedir que huyera. No obstante, la imprudente ciudadana siguió manejando y recién se detuvo dos cuadras más abajo cuando volvió a chocar con otros dos carros.

“ Me ha llevado dos cuadras. Ella estaba totalmente ebria . Mis compañeros le decían que se estacione, pero ella hacía caso omiso. Ella ha chocado con dos vehículos más”, comentó el hombre, quien estaba notablemente asustado por la peligrosa travesía.

La mujer aprovechó el escándalo que se originó para darse a la fuga, y esta vez nadie pudo detenerla. Juan Vila logró obtener su placa y, al momento de revisar en el registro, la PNP se dio con la sorpresa de que el auto le pertenece al Ministerio del Interior (Mininter).

La víctima reportó el caso en la comisaría de Santa Luzmila, pero teme que no pueda continuar con la denuncia por todos los documentos que le exigen. “Me piden un dosaje etílico y un peritaje, y yo soy taxista y no cuento con dinero, solo trabajo para el día a día . Es un trámite bien engorroso”, comentó el hombre afectado a 24 horas.

Hasta el momento, no se ha logrado dar con la identidad de la fémina, quien sigue con paradero desconocido.