Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Asimismo, la empresa manifestó sus condolencias a los deudos de la víctima , indicando que siguen dispuestos a colaborar | Foto: Archivo / Composición EC
Asimismo, la empresa manifestó sus condolencias a los deudos de la víctima , indicando que siguen dispuestos a colaborar | Foto: Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, el restaurante Tanta se pronunció respecto a las investigaciones por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero, cuando fue atropellada por Adrián Villar, de 21 años, quien manejaba un auto a nombre de la periodista Marisel Linares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.