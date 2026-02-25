Este miércoles, el restaurante Tanta se pronunció respecto a las investigaciones por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero, cuando fue atropellada por Adrián Villar, de 21 años, quien manejaba un auto a nombre de la periodista Marisel Linares.

En un comunicado y redes sociales, la empresa confirmó que entregaron material clave para el caso, mientras la controversia aumentaba tras revelarse que Villar cenó con su pareja, Francesca Montenegro, antes del accidente en uno de sus locales.

“En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal. En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente”, detalló la empresa.

Comunicado de Tanta

Pese a la entrega del material, horas antes y en sus redes sociales, el restaurante puntualizó que aún existen canales de comunicación pendientes con ciertos sectores de la investigación.

“Hasta la fecha no hemos sido contactados por las autoridades, pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas. Reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos”, señalaron sus representantes.

Para luego expresar su solidaridad con los familiares de la víctima, quien fue deportista y campeona nacional de buceo. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, escribieron.

Las palabras de Francesca Montenegro resuenan con fuerza: 'Se debe hacer lo correcto'. La muerte de Lizeth Marzano ha desatado una tormenta de emociones y reivindicaciones, mientras se cuestiona la respuesta de las autoridades.

¿Qué hizo Adrián Villar luego de atropellar y matar a Lizeth Marzano?

El pronunciamiento de la empresa coincide con la difusión de material audiovisual por parte del programa Magaly TV, la Firme, que reconstruye el accionar de Adrián Villar (21), quien conducía el vehículo implicado.

Las imágenes muestran que, tras el impacto ocurrido a las 11:20 p.m. en la avenida Camino Real, Villar huyó del lugar omitiendo semáforos en rojo, al punto de casi provocar dos accidentes vehiculares adicionales.

A las 3:00 a.m. del día siguiente, las cámaras captaron una reunión en el parque Alfonso Ugarte donde participaron el padre del joven, Rubén Villar, su pareja Francesca Montenegro y la periodista Marisel Linares.

Estas evidencias contradicen la versión de la defensa, que alegaba que el investigado se encontraba en “estado de shock” o internamiento clínico.

Por otro lado, debido a su presencia en las coordinaciones posteriores al siniestro, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince ha incluido formalmente a Marisel Linares en las pesquisas por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.

Según el Ministerio Público, las reuniones registradas habrían tenido como objetivo “sustraer al investigado de la persecución penal”.