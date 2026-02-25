Francesca Montenegro, la joven pareja de Adrián Villar, el chofer que atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero, en las inmediaciones de El Golf, en el distrito de San Isidro, le exigió a este que se entregue a la justicia peruana.

“Desde el primer momento en que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien con quien compartía mucho tiempo de mi vida juntos, que se entregue a la justicia porque era lo correcto”, dijo a los medios.

Además, la joven influencer precisó que estuvo dispuesta a ir con él (Villar) en su momento a las autoridades, sin embargo, “se tomaron decisiones externas en mi familia y es por lo que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento”.

También, indicó que en todo momento expresó su solidaridad a la familia Marzano Noguera tras el trágico hecho.

En tanto su padre, el también letrado Juan Montenegro, dijo que todo continúa en materia de investigación.

“Que la persona que ha cometido el delito se pongo donde debe corresponder estar (en prisión). Que le caiga todo el peso de la ley por el hecho que haya cometido, es lo que toca a cada uno. Yo vengo en condición de padre, además, el hecho que yo no sea el abogado de Villar dice mucho”, resaltó.

“Cada uno sabrá como actúa y las responsabilidades en el Perú y mundo son personales. Nos venimos a poner y aclarar desde el día sábado y daremos nuestra versión de los hechos”, puntualizó.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Francesca Montenegro, de 21 años, cursa estudios de Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con formación en Fashion Business por el Istituto Marangoni.

En su cuenta de Instagram supera los 71 mil seguidores y su perfil se especializa en temas de moda de lujo, tendencias, negocios y experiencias personales. Además de Instagram, Montenegro acumula más de 181 mil seguidores en TikTok.