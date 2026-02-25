Resumen

Adrián Villar y Francesca Montenegro habrían finalizado su relación. Foto: YT
Por Redacción EC

Francesca Montenegro, la joven pareja de Adrián Villar, el chofer que atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero, en las inmediaciones de El Golf, en el distrito de San Isidro, le exigió a este que se entregue a la justicia peruana.

