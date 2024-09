El éxcomico Andrés Hurtado ‘Chibolín’ declaró durante la audiencia de control de identidad, en el marco de las investigaciones por lavado de activos, cohecho activo y tráfico de influencias en su contra que, actualmente, vive en un domicilio rentado ya que fue desalojado de otros dos inmuebles.

“Tengo un departamento alquilado, pero, hasta el día de ayer, debo comentarle que el dueño está molesto y ha mandado un documento diciéndome que me retire. Como no soy sujeto a crédito, la empresa me lo alquila”, sostuvo ‘Chibolín’.

Además, ‘Chibolín’ precisó que tiene un segundo domicilio que está contratado por la misma empresa y está ubicado en Miraflores. “Hoy, para que usted sepa desde el principio, señor juez, también la señora del domicilio, de acuerdo al escándalo, me ha pedido que abandone el domicilio”, agregó.

Durante la audiencia de control de identidad del expresentador de TV, ‘Chibolín’ indicó que “en este instante, nadie me va a contratar un domicilio”.

‘Chibolín’ tiene TDH

En otro momento de su declaración, Andrés Hurtado reconoció que no terminó el colegio y que solo llegó hasta quinto de primaria debido a su condición. Asimismo, aseguró que no recuerda su número de teléfono.

“Si pudiera mandarme un médico porque yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria, los niños con TDH no pueden estudiar. Yo, desde el colegio, tengo todo rojo, nunca he tenido un azul. No sé el número (de su teléfono celular), tengo que explicarle”, explicó