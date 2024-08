El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), informó que los postulantes a la Beca Perú 2024 tienen hasta las 5:30 p.m. del jueves 15 de agosto para postular. En esta ocasión se ofrecen 22 becas.

Los interesados pueden registrarse al concurso de manera virtual y gratuita a través de este enlace. Cabe resaltar que no hay límite de edad y pueden postular en dos oportunidades.

En este primer momento de postulación, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ofrece un total de 20 becas para las siguientes carreras profesionales:

Enfermería: seis becas

Psicología: seis becas

Estomatología: cuatro becas

Medicina Veterinaria y Zootecnia: dos becas

Ingeniería Informática: una beca

Farmacia y Bioquímica: una beca

Es importante mencionar que, si no pudiste postular en esa oportunidad, o postulaste, pero no ganaste o no aceptaste la beca, tendrás una segunda oportunidad en el segundo momento del concurso, que iniciará el viernes 13 de setiembre y finalizará el lunes 23 de setiembre.

En dicha fase, se anunciarán datos sobre las instituciones de educación superior elegibles que entregarán las dos becas restantes, para completar las 22 que se ofrecerán en la actual convocatoria del concurso.

Cronograma del primer momento

Este es el cronograma completo de la Etapa de Selección del primer momento del concurso, para que no se te pase ninguna fecha y te mantengas pendiente de los mensajes que llegan a tu buzón electrónico del Sibec:

Postulación: desde el 25 de julio hasta las 5:30 p. m. del 15 de agosto

Subsanación de expedientes: del 8 de agosto al 21 de agosto

Publicación de seleccionados: 2 de septiembre

Aceptación de la beca: del 3 hasta al 11 de septiembre

Publicación de la lista de becarios: a partir del 4 de septiembre

Requisitos para postular

Como se trata de becas donadas por instituciones de educación superior privadas, los requisitos de admisión los determinan estas instituciones. Sin embargo, el Pronabec ha establecido los siguientes requisitos obligatorios para postular al concurso:

Tener la nacionalidad peruana

Haber concluido la educación secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Para acreditar este requisito se debe presentar el Certificado Oficial de Estudios escaneado visado o el Certificado Oficial de Estudios Digital. Para el caso de los egresados de EBR, también podrán presentar la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA).

(EBR) o (EBA). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Para acreditar este requisito se debe presentar el escaneado visado o el Certificado Oficial de Estudios Digital. Para el caso de los egresados de EBR, también podrán presentar la (CLA). Haber ingresado a una institución educativa superior, sede y carrera elegibles. Para aquellos que no iniciaron estudios, deben presentar la constancia de ingreso; y para los que ya iniciaron, la constancia emitida por la institución que acredite los estudios, según se precise en la lista de IES elegibles.

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación

En sus 12 convocatorias, Beca Perú ha beneficiado a 2592 peruanos, quienes pudieron iniciar o continuar sus estudios superiores en una universidad o un instituto de calidad del país. Ante consultas, puedes escribir al Facebook www.facebook.com/PRONABEC/, contactarte a la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o al WhatsApp institucional 914 121 106.