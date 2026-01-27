Terrible accidente. Dos menores de edad y hermanas, de 9 y 10 años, cayeron dentro de un ducto de ventilación mientras jugaban en la Plaza Cívica de Mi Perú, ubicada en el distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Personal de Serenazgo al darse cuenta de lo ocurrido llamó a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que de inmediato cercaron la zona y realizaron labores de rescate pues la caída fue de aproximadamente cuatro metros a un segundo nivel.

La menor de 9 años, de iniciales P.Y.N.R.M y la de 10 de iniciales P.M.K.R.M, fueron trasladadas inicialmente al hospital de Ventanilla, pero debido a la gravedad de sus heridas fueron derivadas al hospital Daniel Alcides Carrión.

La primera presenta una fractura de cráneo, mientras que la segunda sufrió una contusión amplia que requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Ella se encuentra con pronóstico reservado.

Imágenes revelan motivo del accidente

El gerente de Desarrollo Social de Mi Perú, Miguel Gonzáles, indicó las cámaras de vigilancia captaron, un día antes, a varios niños jugando en el lugar y manipulando las rejas del ducto.

“Así es (mantenimiento). Eso lo ven otras áreas, pero sí es constante”, indicó al matinal.

Vecinos exigen mayor seguridad pues la plaza es muy concurrida a diario por padres e hijos.

En el Perú, ante un accidente puedes comunicarte con estos números de emergencia:

Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

SAMU (ambulancias del Minsa): 106

Policía de Carreteras (accidentes en vías interprovinciales): 110

Serenazgo: número del municipio local (varía según distrito)

Si hay heridos, lo más recomendable es llamar de inmediato a Bomberos (116) o SAMU (106) y luego a la Policía.