Una madre de familia decidió demoler su casa de tres pisos ubicada en Chancay debido a que su exsuegro le solicitó al Poder Judicial el desalojo del inmueble. De acuerdo a la mujer, quien responde al nombre de Yumiko Ramírez, habría construido la vivienda en el terreno del señor.

“Quiere que le entregue el terreno, mas no la edificación porque eso yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerla (la casa)”, dijo Ramírez a los medios locales.

Agregó que demandó a su expareja por no cumplir con pasar la pensión alimenticia de sus hijos con ella. Resaltó que el padre de sus cuatro hijos, Ricardo Vega, los abandonó hace más de siete años e incluso hay un documento en el que admite el abandono de hogar.

mira el video Casa destruida a combazos.

“En la comisaría hay un documento en el que él se retira voluntariamente, no es que yo lo haya botado. Él vive al otro lado del pueblo con su mujer y sus hijos. Yo he tenido que hacerle una demanda para que pase dinero a mis hijos desde hace ocho años que nos dejó”, indicó la mujer.

Por otro lado, indicó que estuvo a cargo cinco años de su exsuegra cuando mantenía una relación con Vega, pues la señora tenía problemas de salud mental.