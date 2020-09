La Municipalidad de Miraflores planea emitir un decreto de alcaldía para restringir el acceso al distrito de las personas que laboran repartiendo productos vía delivery. Ello, si estos no presentan el certificado que acredite que han pasado por la prueba de descarte del coronavirus (COVID-19) y que los resultados del mismo son negativos.

El decreto está previsto para emitirse el próximo miércoles, siempre y cuando el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Producción (Producción) no intervengan hasta ese entonces en la modificación de las normas sobre el coronavirus en relación a esta actividad comercial, señala Luis Llanos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores.

Hasta este viernes 9, Miraflores ha realizado tres operativos dirigidos a las personas que trabajan haciendo delivery y ha detectado que un grupo de ellos tiene coronavirus (42 positivos de 128 testeados en total). Esto, después de realizarle la prueba de descarte.

“Esta situación encendió las alarmas”, comenta Llanos.

Frente a ello, indica que revisaron las normas del Minsa (resolución ministerial 448, de junio) y de Produce (resolución ministerial 163, de mayo) y hallaron que estas tenían vacíos, los cuales son aprovechados por un sector de empresarios para no realizar la prueba de descarte a sus trabajadores.

Llanos detalla que la norma del Minsa categoriza empresas con trabajadores en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo frente al COVID-19 y que los únicos obligados a realizarse la prueba son los dos últimos.

“Ahí está el vacío, porque todas las empresas se auto catalogan como de bajo riesgo para no hacer pasar la prueba de descarte a sus trabajadores”, alerta el funcionario.

“Ese vacío se lo hicimos saber al viceministro de Salud Pública. Porque que no puede ser que estos trabajadores que reparten comida y útiles para nuestros hijos, y medicamentos para nuestros padres, toda la semana y constantemente durante el día; primero: están en riesgo ellos, porque no saben a qué persona le están dejando los productos, puede ser una persona con COVID-19 que está en aislamiento en su casa. En el papel, no hacen contacto, pero en la realidad, ya lo sabemos que hay un contacto de toda manera”.

La otra debilidad de la resolución del Minsa, según Llanos, es que “solamente las personas jurídicas están obligadas a cumplir con la norma”. Así, por ejemplo, quedan al margen de ella (y por lo tanto, no están obligado a realizar las pruebas de descarte a su personal) las bodegas y los restaurantes que funcionan como persona natural con negocio, a pesar del contacto permanente que sus trabajadores tienen con el público.

El miércoles, el alcalde de Miraflores, Luis Molina (derecha), se reunió con el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, para tratar el problema en torno al servicio de reparto de productos por delivery. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

El funcionario señala que el Minsa ha mostrado predisposición para atender esta situación, sin embargo, agrega Produce todavía no se ha pronunciado.

Indica que atender este problema es responsabilidad de Produce porque fue el que emitió la norma para que funcionen los aplicativos por delivery. “Produce dice funcionen los aplicativos en esto y en esto, pero cuando salen los [las empresas] delivery dicen: no, yo no tengo que hacer sobre esto [pruebas de descarte] porque ellos no trabajan para mí. Entonces se puede sumar también el Ministerio de Trabajo”.

De acuerdo a Llanos, las empresas de delivery no solo se han autocalificado como empresas con personal en bajo riesgo, sino que además “ellos dicen que no tienen ninguna responsabilidad con su trabajadores, porque no son sus trabajadores, y solo están ofreciendo [sus servicios] por aplicativo. Y eso es peor. Eso fue lo peor de lo peor. Encima de que no cumples con las normas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción, le cobras al repartidor 25%, al restaurante 25%, le cobras su tarjeta, pero no es responsable de nada”.

“Pedimos que cambie la norma. Y que el Ministerio de Salud especifique que los delivery son un trabajo de alto riesgo, y además pedimos modificar respecto a la persona jurídica y que no se autodefina cada uno [si es de bajo, mediado, alto o muy alto riesgo]”, agrega.

¿Cómo funcionaría la restricción en Miraflores?

La municipalidad planea que su personal de fiscalización en coordinación con la policía se coloquen en los accesos principales a Miraflores, como las avenidas Arequipa y del Ejército, para controlar el ingreso de las personas que laboran repartiendo productos mediante delivery.

Para ingresar al distrito, los mencionados trabajadores deberán mostrar el documento que acredite haberse hecho la prueba de descarte de COVID-19, sea prueba rápida o molecular, y haber salido negativo a la enfermedad. El documento tendrá una vigencia de 15 días, vencido ese plazo, los trabajadores deberá volver a presentar los documento de un nuevo examen.

El gerente Llanos advierte de una informalidad en relación a los trabajadores de las empresas de delivery. Señala que estas niegan que sea su personal. (Foto: Birtanie Arroyo)

Las pruebas rápidas tienen la debilidad de que sus resultados pueden arrojar falsos negativos. Al respecto, el gerente Llanos argumenta que, por eso, el control será periódico, con un intervalo de 15 días.

“Una prueba no te dice nada. Pero si tienes en el tiempo seguimiento [con más pruebas], vamos a determinar que estás libre [de la enfermedad]. Esto es un avance, a no tener nada”, argumenta el gerente Llanos.

Por su parte, el médico infectólogo Augusto Tarazana, presidente del Comité de Salud Pública de Colegio Médico del Perú, opinó que la iniciativa de Miraflores podría devenir en un sesgo, si es que esta solo se limita a los repartidores de productos vía delivery.

Indica que otros trabajadores que están en contacto permanente con el público son, por ejemplo, los trabajadores de los mercados, supermercados y los bancos.

Agrega que otro sesgo ocurriría si se malinterpretan los resultados de las pruebas rápidas. Señala que el virus cumple un ciclo de 10 a 15 días en el organismo del paciente con COVID-19, pero al hacerse la prueba rápida, esta persona puede seguir saliendo positivo meses después.

“Un mes hasta dos meses después, inclusive sin que tenga el virus en su organismo. Y esos trabajadores son marginados por esa inadecuada interpretación de las pruebas. Tendría que tomarse en cuenta mucho esos detalles, porque si solamente es una generalidad, podemos caer en errores”, advierte.