El análisis revela que algunas de las iniciativas no son realizables o son funciones que dependen de otros factores o entidades estatales. El resultado no es alentador, los especialistas señalaron que, en total, 8 de 17 propuestas presentadas comparten las características antes mencionadas.

La seguridad ciudadana fue un tema que estuvo en boca de todos durante la campaña electoral y toma mayor relevancia en un contexto en el cual en Lima Metropolitana, según un análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos, se registran 470 denuncias de delitos al día y 20 cada hora.

Seguridad

Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, consideró que 2 propuestas son completamente inviables. Una de las propuestas más repetidas –y de las que Carlos Canales, virtual alcalde de Miraflores, abanderó– fue la creación de una escuela de Serenos. Para el ex ministro esta propuesta no es realizable en tanto las funciones y leyes que rigen al servicio de serenazgo es la misma en todos los distritos, por lo que tiene más sentido la creación de una escuela metropolitana.

De la misma manera, la propuesta de Nancy Vizurraga, virtual alcaldesa de San Isidro, sobre la implementación de un programa de seguridad y vigilancia para la prevención del acoso callejero y para el respeto de los espacios y vías públicas es inviable, puesto que “parte del trabajo dela municipalidad es el rol del programa de vigilancia desde los serenos o fiscalizadores de municipios”, indicó.

A su vez, el ex ministro menciona que un aspecto importante para el funcionamiento de las propuestas en seguridad es que tomen en cuenta la capacidad de respuesta del distrito. En ese sentido, considera que la propuesta del virtual alcalde de Miraflores sobre la creación de un escuadrón especial de drones no está integrado a un esquema articulado con la Policía Nacional del Perú - PNP y pensado como un soporte al sistema de videovigilancia. “No va a tener ninguna funcionalidad práctica”, recalcó Valdés.

***Lo propuesto ya existe a escala normativa o ya ocurre en la práctica

Salud

La salud ha sido un área que ha tomado relevancia durante y después de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, las propuestas de estos tres candidatos en esta área han ido orientados a mejorar el servicio de salud que se ofrecen en sus distritos. No obstante, para Percy Mayta-Tristán, director de investigación de Universidad Científica del Sur, 3 de las 6 propuestas son viables, pero dependen de otros factores para concretarse.

Las dos iniciativas de Esteban Uceda, virtual alcalde de La Molina, dependen de cómo se conecten al sistema de salud del Ministerio de Salud - MINSA. Por su lado, la propuesta de implementar una red de atención primaria de Carlos Canales tiene mayores complejidades. El problema que el investigador resalta es que esta promesa implica funciones que no son, propiamente, parte de las municipalidades distritales de Lima. “Si bien la ley lo permite, en Lima la función de atención en salud no ha sido transferida como tal. Por lo que sería un sistema paralelo a lo existente, cuando debería coordinar con lo que tenemos. Cambia la perspectiva si Lima asume la función de salud”, mencionó.

Es importante recordar que el próximo alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha pedido facultades al congreso que no se encuentran en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Transporte y tránsito

Las propuestas en temas de tránsito y transporte toman relevancia en Lima, dado que, como muestra Ciudades cómo Vamos, en su encuesta en Lima 2021, el 71% de los encuestados consideran que el tránsito es inseguro para los peatones.

De las propuestas revisadas, solo la del virtual alcalde de Miraflores se refiere a este problema. Esta iniciativa busca expedir una norma de velocidad y regular el uso de las vías públicas por medio de sanciones y medidas preventivas. No obstante, para Lino de la Barrera, especialista en transporte y tránsito, si bien esta medida es factible el problema surge al momento de hacer cumplir la norma. “Estamos en una realidad donde la fiscalización es tan frágil que el no cumplimiento se constituye en un búmeran. Pongo la velocidad a 30km/h, nadie la cumple y al final se pierde autoridad” señala el especialista.

Con respecto a las demás propuestas, de la Barrera señala que tres son viables, pero se debe especificar que son acciones que deben ser delegadas por la municipalidad provincial o deben ser realizadas donde las municipalidades distritales tengan competencia, es decir vías distritales.

Por último, la propuesta del virtual alcalde de La Molina sobre regular y prohibir la circulación de algunos tipos de vehículos requieren de mayor especificación para comprender a qué tipo de vehículos se refiere.