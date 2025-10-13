Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

"La maquinaria pesada destruyó completamente el cauce antiguo": Uno a uno, los daños causados por la Vía Expresa Sur en el milenario canal de Surco
“La maquinaria pesada destruyó completamente el cauce antiguo”: Uno a uno, los daños causados por la Vía Expresa Sur en el milenario canal de Surco

“La maquinaria pesada destruyó completamente el cauce antiguo”: Uno a uno, los daños causados por la Vía Expresa Sur en el milenario canal de Surco

Un segmento del canal de Surco, aquella milenaria arteria que hace dos mil años convirtió el desierto costero en un valle y permitió que siglos más tarde Lima se pueda desarrollar, ha sido destruido durante las obras de ampliación de la Vía Expresa Sur a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Emape).

