La primavera ya se siente en Lima. La capital amaneció este miércoles con el cielo despejado y una jornada más cálida en comparación con los días anteriores, caracterizados por la presencia de nubosidad.

El cambio en las condiciones del tiempo animó a varios limeños a salir de casa y aprovechar las primeras horas de sol. Uno de los puntos que recibió visitantes desde temprano fue la playa Los Yuyos, en Barranco, donde vecinos llegaron para disfrutar del mar y del buen clima.

En Los Yuyos, varias personas aprovecharon la jornada para realizar diferentes actividades. Algunos ingresaron al mar, mientras otros optaron por practicar deporte o simplemente descansar frente a la costa.

Sol, mar y calor: limeños reciben la primavera en la playa Los Yuyos. Buenos Días Perú/YouTube

También se observó la presencia de familias y personas que acudieron solas para relajarse y alejarse por algunas horas del ruido y movimiento de la ciudad.

El panorama contrastó con las recientes jornadas grises que suelen caracterizar el invierno limeño y que todavía se mantienen en algunos momentos del día.

La primavera ya comenzó oficialmente

El Senamhi informó que la primavera comenzó oficialmente el martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m. en el hemisferio sur.

Con el cambio de estación, las condiciones meteorológicas también empiezan a modificarse progresivamente. En la costa peruana se esperan jornadas con mayor presencia de brillo solar y temperaturas más elevadas conforme avance la temporada.

Para Lima, este cambio puede significar más días soleados y una sensación térmica diferente a la registrada durante los meses de invierno.

Lima podría alcanzar temperaturas de hasta 30 °C

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas en la costa podrían alcanzar entre 29 °C y 30 °C durante las próximas jornadas, especialmente conforme avance el día.

Además, el Senamhi ha advertido que algunos distritos de Lima podrían registrar temperaturas de hasta 33 °C hacia finales del año, por lo que el calor podría intensificarse durante los próximos meses.

El incremento de las temperaturas también favorecerá una mayor presencia de ciudadanos en playas, parques y otros espacios al aire libre.

Recomiendan protegerse de la radiación solar

Ante el aumento de la radiación ultravioleta, las autoridades recomiendan adoptar medidas de protección durante las jornadas soleadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran utilizar bloqueador solar, gorros de ala ancha y lentes de sol con protección UV. También se aconseja evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Mientras la primavera comienza a instalarse en la capital, las playas limeñas empiezan a recuperar protagonismo y Los Yuyos ya ofreció una primera postal de lo que podría ser una temporada con más sol, mar y actividades al aire libre.

VIDEO RECOMENDADO