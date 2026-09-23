Primavera en Lima: playa Los Yuyos recibe a limeños que buscan sol, mar y un momento de relax. Foto: Buenos Días Perú/YouTube
Primavera en Lima: playa Los Yuyos recibe a limeños que buscan sol, mar y un momento de relax. Foto: Buenos Días Perú/YouTube
Por Redacción EC

La primavera ya se siente en Lima. La capital amaneció este miércoles con el cielo despejado y una jornada más cálida en comparación con los días anteriores, caracterizados por la presencia de nubosidad.

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