La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que ha denegado, durante el 2023 y en lo que va del año, más de 35 mil solicitudes de cambio de calidad migratoria y CPP, debido a que no se cumplían con requisitos demandados como antecedentes penales, policiales y otros vigentes en Perú.

De los más de 35 mil rechazados, un total de 13.965 fueron solicitudes del CPP, realizadas durante el último proceso de regularización migratoria, por registrar antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes en el Perú o el exterior, entre otros.

Por este motivo, Migraciones ha iniciado los procesos administrativos sancionadores de acuerdo con la ley.

Asimismo, 5.187 solicitudes para el cambio de calidad migratoria no fueron aprobadas porque los interesados no cumplieron con los requisitos como presentar todas sus declaraciones juradas y/o no registrar algún tipo de documento solicitado.

También, 7.848 solicitudes se declararon como “no presentado”, entre otros; 1,551 fueron solicitudes para el CPP, y 3.051 por cambio de calidad migratoria.

Cabe precisar que todas las solicitudes presentadas en Migraciones por los extranjeros son verificadas con la información de las instituciones comprometidas con la seguridad ciudadana a fin de conocer los antecedentes nacionales e internacionales.

Proceso de regularización migratoria

En el 2023, Migraciones llevó a cabo un proceso de regularización en donde registró un total de 214.633 mil solicitudes para obtener el CPP, por parte de personas extranjeras que se encontraban en situación irregular en el Perú. Frente a esto, se realizó la verificación de antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes en el país o el exterior, así como los registros de Interpol.

El proceso culminó el 10 de noviembre de 2023 y se logró registrar a los ciudadanos extranjeros.