Un grupo de vendedores ambulantes que estaban en la avenida Nicolás Ayllón fueron desalojados a ‘manguerazos’ con un camión cisterna por personal de la Municipalidad de Ate. Esto causó un enfrentamiento entre serenos y hombres y mujeres que se negaban a dejar dicho espacio.

En las imágenes se ve a los comerciantes ponerse frente al camión para evitar su avance, sin embargo, este les rocía con agua a pesar del frío intenso. Algunos se subieron a la unidad vehicular para intentar detener el ataque.

Tras el incidente, solo dos comerciantes permanecieron en esta parte de la avenida Nicolás Ayllón, mientras que en la avenida Javier Prado el comercio informal continúa sin interrupciones.

Una persona adulta mayor que se dedica al comercio, comentó a Buenos Días Perú que fueron hasta en dos oportunidades que fueron mojados. “No nos dan un sitio para trabajar. La gente que no tenemos trabajo, ¿acaso no tenemos derechos?”.

Comuna de Ate responde

El matinal buscó una respuesta de la Municipalidad de Ate sobre la medida tomada contra el comercio informal, sin embargo, no han emitido ningún pronunciamiento oficial.