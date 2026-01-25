La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a cinco presuntos delincuentes dentro de un departamento alquilado ubicado en la urbanización Planeta, en el Cercado de Lima. Según la información disponible, los intervenidos estarían vinculados a delitos de robo, sicariato, extorsión y posesión de drogas.

La intervención policial se llevó a cabo al interior del inmueble, donde los agentes lograron reducir a los sospechosos. De acuerdo con lo informado, los detenidos son de nacionalidad venezolana y quedaron bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de los implicados ni sobre los elementos que habrían sido incautados durante el operativo. Se espera que en las próximas horas la Policía precise qué más se encontró en el lugar y a qué casos delictivos estarían vinculados.

Las investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los detenidos.